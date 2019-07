Казахстанец набрал наибольший бал на конкурсе "Славянского базара"

15 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Представитель Казахстана Адильхан Макин сохранил лидерство на XXVIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

На сцене Летнего амфитеатра в исполнении 16 участников конкурса "Славянского базара" отзвучали мировые хиты, дополненные хореографией шоу-балета Аллы Духовой "Тодес".

Зрители слушали и подпевали песни в основном на английском языке - What`s going on, Queen of the night, Hurt, I surrender, What`s up, She`s gone, Natural, My heart will go on и т.д. Поэтому ведущие Екатерина Раецкая и Денис Дудинский просили конкурсантов о паре фраз на родном - чтобы витебская публика услышала языки фестиваля.

Ваня Здонюк со сцены приветствовал гостей форума, а также благодарил маму, которая болела за него а зале, и всю свою команду. В общем, прозвучала почти готовая речь для премии "Оскар". Несмотря на 170 баллов в сумме за два дня.

Сыин Ли учила зал подпевать ей по-китайски - так белорусы научились говорить о своей готовности помочь пересечь реку. А еще - щедро купать в аплодисментах обладательницу 142 баллов.

Никак не мог напеться и Адильхан Макин из Казахстана: едва отдышавшись после надрывного исполнения конкурсной песни, он подарил залу мелодичное звучание народной композиции. Но даже без этой демонстрации Адильхан удостоился почти всех десяток и в сумме за два дня набрал 178 баллов.

Призыв Илай на иврите к миру во всем мире и без перевода был понятен. Точно так же удалось девушке достучаться своим вокалом до сердец зрителей и жюри - у нее в итоге 171 балл.

Швейцарец Тео похвастался своим талисманом Пикачу, который принес ему на конкурсе 145 баллов.

Армянский язык, как ни старась Моника Манучарова, ведущим так и не поддался. Может, они успеют подучить к свадьбе Моники, которая состоится на днях. От жюри специальных подарков не было - это ведь конкурс. И итог - 159 баллов.

Лидия Бреска из Латвии для конкурса проникновенно пела на испанском, а вне его - столь же эмоционально на латгальском. Ее результат - 156.

"Королева ночи" Чесс из Мальты зажгла на сцене не хуже Уитни Хьюстон, собрав в свою копилку всего 161 балл от жюри.

Иван Дятлов из России, биография семьи которого связана с Беларусью, попытался с помощью зала исполнить фрагмент "Алеси". Чувствовалось, что любовь к вокалу и мировой песенной культуре у парня в крови. Но жюри этого оказалось недостаточно - в итоге 168 баллов.

Лидия Исак из Молдовы припомнила Денису Дудинскому первый конкурсный день, когда он попросил ее прочесть текст песни на белорусском. Пришлось ему в ответ не просто читать - петь. Ведущий девушку порадовал, а жюри не слишком - у нее 167 баллов.

С помощью Паулины зрители выучили слово "улыбка" весьма забавным способом - если сложить английские слова sheep sock is, то прозвучит очень похоже. Подарило ли улыбку самой Паулине жюри суммой баллов 167, сказать трудно.

Лилит Минасян получила от жюри 163 балла и гораздо более горячий прием - от зала. Девушка армянского происхождения начала было переводить с польского на английский свои слова признательности - но это было ни к чему, мы ведь соседи.

Самый молодой участник Ники Танев из Болгарии, покоривший в первый день своим чувством юмора, оказался еще и понятным собеседником. И очень чувствительным - растрогался, пока благодарил за честь участвовать в конкурсе. И пусть 159 баллов далеко от призовых мест, но публика Ники точно запомнит.

Украинец Дмитрий Бабак мог бы даже не говорить о своей любви к Беларуси - она очевидна и, конечно, взаимна. А лишний раз послушать пение победителя проекта "Х-Фактор" - кто ж откажется! Даже жюри не против. Но на баллах это не сказалось - итог Дмитрия 167.

Кажется, ближе к завершению конкурса, зрители стали понимать вообще все европейские языки. Немецкий так точно. У Эмины 153 балла.

Завершал программу милый парень из Грузии Георгий Путкарадзе. И вполне успешно - с 171 баллом. В последнее время его родина все чаще привлекает белорусских путешественников. Так что скоро мы станем лучше понимать и этот дружественный язык.-0-