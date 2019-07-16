Керамику I-IV веков нашли на месте древнего городища под Верхнедвинском

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты-историки БГУ обнаружили на месте древнего городища под Верхнедвинском артефакты I-IV веков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Археологические раскопки ведутся на городище в деревне Тясты Верхнедвинского района Витебской области. В экспедиции принимают участие первокурсники исторического факультета БГУ. Раскоп на площади 80 кв.м позволил найти предметы, отражающие бытовую культуру племен балтов. Среди находок числятся рыболовные крючки, ножи, шилья, топоры, пряслице, предметы вооружения. Обнаружены также украшения из железа и бронзы: браслеты, шпильки, булавки, бляшки, пронизки.

"Огромное количество разнообразной керамики. Она вся лепная, но значительно отличается между собой. Часть посуды относится к днепро-двинской археологической культуре и датируется I-IV веками н.э. Есть в найденной коллекции и фрагменты поздней керамики. Пока не удалось установить ее происхождение и принадлежность к конкретному населению", - рассказали в пресс-службе. Всего во время раскопок обнаружено уже около 5 тыс. артефактов.

Экспедиция в Тястах продлится до 24 июля. Руководят работой первокурсников истфака старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ Полина Курлович, преподаватель той же кафедры Владимир Плавинский и доцент кафедры источниковедения вуза Ольга Липницкая. Археологи планируют обнаружить печь-домницу, жилища и хозяйственные объекты. Конкретную периодизацию найденных артефактов помогут установить дальнейшие научные исследования.

Как отметили в БГУ, это городище исследовалось в начале 1980-х годов, с тех пор археологические раскопки здесь не производились.-0-

Фото БГУ