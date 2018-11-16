16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинофестиваль "Человеческое достоинство, равенство, справедливость" откроется в Минске 1 декабря, сообщили БЕЛТА организаторы.

На протяжении десяти дней работы фестиваля, площадкой которого станет кинотеатр "Пионер", зрители смогут увидеть десять художественных картин из Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, США и Франции. Каждый фильм расскажет о значимости человеческой личности и уважении к ней. Лентой открытия станет знаменитый фильм режиссера Жан-Марка Валле "Далласский клуб покупателей" с Мэттью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях. Затем зрители увидят такие картины, имеющие награды международных кинофестивалей и номинации престижных премий, как "Шингу", "Траншея 143", "Гет". Детское кино о взрослых проблемах представят картины "На уровне глаз" и "Опекунство".

"Более десяти лет наши декабрьские показы пытаются дать ответы на вопросы, которые ставит перед нами современность. В 2018 году исполняется 70 лет историческому документу - Всеобщей декларации прав человека, - отметил организатор фестиваля со стороны ООН в Беларуси Виктор Радивиновский. - Права на жизнь, на свободу от страха и нужды, на здоровье и образование - священны. Благодаря таким понятиям, как равенство, справедливость и достоинство, предупреждается насилие и поддерживается мир во всем мире".

Кинофестиваль традиционно откроется 1 декабря - во Всемирный день борьбы со СПИДом. "Мы стараемся акцентировать внимание белорусского зрителя на значимости общечеловеческих прав человека, их универсальных ценностях и показать важность сотрудничества, взаимопонимания и взаимоуважения в обществе. Наши кинопоказы всегда пользуются популярностью и не оставляют людей равнодушными, а это значит, что фестиваль делает свое дело", - добавил Виктор Радивиновский.

Организаторами фестиваля, который проводится уже в 11-й раз, выступают представительство ЕС и ООН в Беларуси.-0-