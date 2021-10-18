Кинонеделя "Туровская осень" открылась в Могилеве

18 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Кинонеделя "Туровская осень" открылась сегодня в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на Могилевском государственном предприятии "Киновидеопрокат".

Открытие прошло в кинотеатре "Родина". В этом году мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения белорусского кинорежиссера, сценариста ХХ столетия, народного артиста СССР и БССР, лауреата Государственной премии СССР и Государственной премии Республики Беларусь Виктора Турова.

Участниками торжественной церемонии стали член Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси Александр Костеров и учащиеся ГУО "Средняя школа №1 г. Могилева". Вместе они возложили цветы к памятной доске Виктора Турова, которая установлена на фасаде кинотеатра. После этого прошел показ художественного фильма "Люди на болоте".

"Кинонеделя, посвященная уроженцу Могилева и знаменитому белорусскому кинорежиссеру Виктору Турову, проходит в областном центре уже почти 20 лет. Его творчество и фильмы продолжают быть интересными нашим зрителям, - подчеркнула начальник отдела рекламы, связи со СМИ и методической работы могилевского Киновидеопроката Елена Тереня. - Гостями нашей кинонедели часто становятся молодежь и школьники. И на показах они не только знакомятся с интересными фильмами, но и лучше узнают свой край и его историю. В Год народного единства это особо актуально. Кроме этого, у наших зрителей есть возможность посмотреть экранизации знаменитых художественных произведений. Например, сегодня шел фильм "Люди на болоте" по произведению Ивана Мележа".

Как отметили в администрации кинотеатра, из-за эпидемиологической обстановки в учреждении приняты все меры безопасности. Установлены санитайзеры, зрителей просят соблюдать масочный режим и меры по социальному дистанцированию. Кроме этого, в кинотеатре работают современные очистители воздуха.

Кинонеделя "Туровская осень" проходит в кинотеатрах "Чырвоная Зорка", "Родина", "Космос", "Ветразь" по 24 октября.-0-