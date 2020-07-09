Киноночи под открытым небом пройдут на "Славянском базаре"

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Киноночи под открытым небом организуют в этом году для гостей "Славянского базара в Витебске", сообщил на брифинге директор форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый бесплатный проект организован совместно с Национальной киностудией "Беларусьфильм". На площадке у концертного зала "Витебск" на протяжении нескольких ночей - с 16 на 17 июля, с 17 на 18 июля и с 19 на 20 июля - покажут картины "Беларусьфильма". Зрители смогут увидеть "Брестскую крепость", "Правила геймера" и другие ленты.

"Мы очень хотели реализовать этот проект в прошлом году, были достигнуты все договоренности с киностудией, однако вопросы технического характера не позволили этого сделать. В нынешнем году у нас появилась техническая возможность, и мы приглашаем всех в наш ночной кинотеатр. Это будет очень атмосферное мероприятие с большим экраном и прекрасным звуком", - заверил Глеб Лапицкий.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 19 июля.-0-

Фото Александра Хитрова