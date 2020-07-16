Киркоров анонсировал в Витебске новую взрывную песню на YouTube

16 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время пресс-конференции в Витебске Филипп Киркоров анонсировал новую песню, исполненную с известным артистом, передает корреспондент БЕЛТА.

Артист напомнил об успешных совместных песнях с другими исполнителями. В их числе хиты "Цвет настроения синий" и "Цвет настроения черный". "Взорвем через пару дней YouTube коллаборацией (исполнение композиции с одним или несколькими артистами. - Прим. БЕЛТА) с одним известным артистом. Это, кажется, даже стоило ему семейной жизни", - отметил Филипп Киркоров, заявив при этом, что не гоняется за хайпом.

Певец также поделился, что мечтает сыграть в театре Короля Лира. "Может, кто-то из великих режиссеров, к примеру, Кирилл Серебренников, рискнет и пригласит. Пока везде играю самого себя, но могу и другие роли, мне это нравится. Люблю еще озвучивать мультфильмы, работал на нескольких диснеевских проектах", - сказал Филипп Киркоров и добавил, что в будущем намерен получить "Грэмми".-0-