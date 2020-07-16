Киркоров на "Славянском базаре" намерен выгулять восемь нарядов

16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Филипп Киркоров сегодня на "Звездном часе" в Витебске откровенно рассказал, почему дважды согласился выступить в этом году на "Славянском базаре", передает корреспондент БЕЛТА.

"Купился на возможность выгулять костюмы, - полушутя признался артист. - Мне многие мои друзья, известные модельеры, прислали свои коллекции. А где их выгуливать? Только в TikTok?"

По словам Филиппа Киркорова, обычно на фестивалях он предпочитает выходить на сцену в один концертный блок. На витебском форуме артист выступит дважды - в концертах торжественного открытия и закрытия. "Поэтому решил: ну ладно, хоть где-то выгуляю костюмы, даже успею переодеться перед вручением Президентом государственной награды. А если считать сегодняшнее замечательное событие, пресс-конференцию, обед, репетиции, то даже восемь раз", - с удовольствием констатировал певец.

Во время "Звездного часа" Филипп Киркоров не единожды подчеркивал свое теплое отношение к Беларуси и "Славянскому базару". Говоря о своих планах в фестивальном Витебске, он рассказал, что собирается посетить областной краеведческий музей и познакомиться с выставкой портретов знаменитостей из монет могилевского художника Вадима Красовского, среди которых есть и изображение самого артиста. "Интернет - великая вещь!" - воскликнул певец, поясняя, откуда узнал о выставке.-0-