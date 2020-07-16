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16 июля 2020, 16:59

Киркоров приехал в Витебск в маске со стразами и рассказал о пользе самоизоляции

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
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16 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Филипп Киркоров на пресс-конференции в Витебске рассказал, как проводил время в самоизоляции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам артиста, в самоизоляции из-за пандемии у него наконец-то появилось время на детей. Полноценно общаться с ними удавалось только в отпуска. "Если бы меня 30 лет назад спросили, что важнее - эстрада или семья, то выбрал бы первое. Но сейчас для меня главное семья, я живу ради нее. Даже сюда было сложно вылететь и оставить на день детей", - отметил Филипп Киркоров. Сам он приехал на фестиваль в Витебск в черной маске со стразами от итальянского бренда Dolce&Gabbana.

Филипп Киркоров поделился, что очень хотел привезти в Витебск своих детей, но планы изменились. "Интересно наблюдать, как дети растут, развиваются. Мартин любит играть в футбол, делает в этом успехи, Алла-Виктория занимается рисованием. Оба они увлечены конным спортом", - рассказал он. По словам певца, он не хочет, чтобы дети шли в артисты, но при этом не будет влиять на их профессиональный выбор.-0-

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