Китайские артисты привезли на "Славянский базар" 2 т циркового реквизита

13 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Китайские артисты привезли на "Славянский базар в Витебске" 2 т реквизита и цирковое шоу "Радуга шелкового пути". О программе, которая сегодня будет продемонстрирована в фестивальном Витебске, на "Звездном часе" рассказали члены китайской делегации из провинции Шэньси, передает корреспондент БЕЛТА.

Китайский цирк не впервые приезжает в Витебск, зрители "Славянского базара" уже знакомы с ним. Нынешний приезд артистов состоялся благодаря усилиям посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого и огромной поддержке со стороны руководства провинции Шэньси, отметил на пресс-конференции заместитель главного наблюдателя Управления культуры и туризма провинции Шэньси Мэн Баоминь. Он подчеркнул, что цель данного проекта на "Славянском базаре" - с помощью искусства укрепить дружбу и взаимоотношения Китая и Беларуси, дать возможность зрителям витебского форума, являющегося значимой международной культурологической площадкой, лучше познакомиться с культурой Китая.

В Витебске китайская делегация находится уже два дня. За это время Мэн Баоминь отметил для себя несколько важных впечатлений о Беларуси. "Во-первых, это огромное гостеприимство и радушие, с которым здесь принимают гостей. Второе - очень ответственное отношение к работе. Мне понадобилась медицинская помощь, я впечатлен оперативностью и профессионализмом врачей, которые помогли справиться в трудной ситуации. И третье - естественная красота вашей земли", - поделился представитель китайской делегации.

Цирковое шоу "Радуга шелкового пути" признано лучшим классическим культурным проектом провинции Шэньси, представляющая его акробатическая художественная труппа с успехом гастролировала более чем в 40 странах мира. Шоу основано на событиях, связанных с открытием Великого Шелкового пути. В основе сюжета - удивительная история бесстрашных путешественников, проложивших торговый путь из Китая в Европу.-0-