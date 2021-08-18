Классика советской эстрады зазвучит вечером 21 августа на площадке в Верхнем городе

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летний сезон музыкального фестиваля "Классика у ратуши" в Верхнем городе в Минске продолжается. В эту субботу, 21 августа, состоится концерт "Классика советской эстрады" в исполнении Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра под руководством главного дирижера Виталия Кульбакова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.Минчан и гостей города приглашают окунуться в атмосферу музыкального наследия золотого фонда советской эстрады и спеть вместе с оркестром вечные хиты СССР. На площадке у городской ратуши в субботний вечер с 20.00 прозвучат популярные мелодии из репертуара Муслима Магомаева, Анны Герман, Валерия Ободзинского, Юрия Антонова и другие зажигательные хиты прошлого столетия. "Любимые песни и душевная атмосфера обязательно найдут отклик в сердцах зрителей", - обещают организаторы.Фестиваль на площадке Верхнего города в Минске стартовал 17 июля с лучших образцов музыкальной классики XVIII-XX столетий - произведений Вивальди, Моцарта, Брамса, Чайковского, Огинского и других композиторов в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. И каждую субботу концерты разных направлений собирают музыкальных гурманов на бесплатный "хит-парад".-0-