Клаудия Кардинале: "Взгляд подарил мне мировую славу"

Она не хотела быть актрисой, но стала звездой экрана. Ее красотой восторгались Ален Делон, Марчелло Мастроянни, Марлон Брандо, но она отказала всем. Итальянка с манящим взглядом, Клаудия Кардинале о работе с великими режиссерами, съемках в "Красной палатке" и о том, каких жертв требует профессия.

– Мадам Клаудия, чем вам запомнились съемки фильма "Красная палатка"?

– Прошло уже 50 лет после съемок, но я до сих пор помню экстремальные погодные условия, которые для меня, уроженки Туниса, были настоящим шоком. В том месте, где мы снимались, было минус 30. Часто прерывали съемки, чтобы согреться, наши костюмы были слишком легкие для этой погоды. А еще помню вкус водки, которую мы пили, чтобы перенести мороз. В фильме я играла русскую по имени Валерия, и из меня сделали почти блондинку, помню, что мне было очень непривычно в этом образе. Наша актерская съемочная группа была интернациональной, но больше всех мне понравился Никита Михалков. Я его до сих пор считаю одним из красивейших мировых актеров.

– Вы – известная итальянская актриса, но я читал, что итальянский язык выучили уже взрослой. Это правда?

– Родилась я в семье эмигрантов с Сицилии. С рождения разговаривала на французском, так как Тунис был французским протекторатом. А еще я разговаривала на тунисском диалекте арабского языка. Кстати, родные сокращали мое имя до мужского французского – Клод. И это наложило отпечаток на меня, на мой характер.

Фото livejournal.com. Фильм "Восемь с половиной"

– Правда, что вы не хотели сниматься в кино?

– Все произошло случайно, когда режиссер Рене Вотье в школе, в которой я училась, проводил кастинг для съемок фильма "Золотые кольца". Когда выбор режиссера пал на меня, а мне было 14 лет и я была совсем дикаркой, директор школы сказал: "Ее бесполезно о чем-либо спрашивать, она никогда не отвечает". Я действительно была угрюмой, необщительной, неразговорчивой. Но после того, как побеседовали с отцом и он поговорил со мной, все же согласилась сниматься ради забавы.

По сюжету фильма я со своими ровесницами стояла на берегу и провожала взглядом рыбаков в море. Но неожиданно меня выделили и показали крупным планом в тот момент, когда сильным ветром с моего лица сдувает покрывало. Фильм получил приз на Берлинском кинофестивале, и этот крупный план со мной многим настолько понравился, что мне предложили роль в фильме с популярным тогда Омаром Шарифом. Но, несмотря на столь лестное предложение, я все равно не собиралась быть актрисой.

В 1957 году в Тунисе проводится конкурс красоты на звание самой красивой итальянки. Все только и говорили, что я должна участвовать, но я даже не пошла на сцену на просмотр, наблюдала за происходящим в зале. И вдруг неизвестный мне мужчина взял меня за руку и, несмотря на мое сопротивление, вывел на сцену. Не успела опомниться, как он сказал, что я самая красивая итальянка в Тунисе. Все его поддержали и стали аплодировать. В результате я получила главный приз конкурса – поездку на международный кинофестиваль в Венецию. Так как мне было всего 16 лет, отправилась на кинофестиваль под строгим надзором матери. Но на пляж я ходила в красивом бикини, они были популярны в Тунисе, но до Италии мода на этот купальный костюм еще не дошла. Мое появление вызвало фурор и всеобщее внимание журналистов и фотографов, которые наперебой говорили мне, что я должна сниматься в кино. На что я всем отвечала: "Нет!". И обо мне в местных газетах вышло несколько публикаций с одним и тем же названием "Девушка, которая отказывается сниматься в кино".

– Вы снимались с Аленом Делоном, Жаном Полем Бельмондо, Марлоном Брандо, Марчелло Мастроянни, Никитой Михалковым, Шоном Коннери и многими другими. Кто еще из актеров, кроме названного вами Михалкова, вам нравился? Писали, что некоторые ваши партнеры были влюблены вас?

– Да, многие мои партнеры были в меня влюблены, а может, делали вид, что влюблены, чтобы добиться моей благосклонности. Когда я работала в Голливуде, однажды Марлон Брандо мне позвонил в дверь гостиничного номера, а когда его впустила, он всячески пытался меня соблазнить. Я сказала Брандо, что он самый талантливый и красивый актер, но не поддалась на его соблазны.

Фото kinoistoria.ru. Фильм "Однажды на Диком Западе"

В фильме "Леопард" снималась с Аленом Делоном. Только позже узнала, что он заключил с режиссером пари: за время съемок я стану его любовницей. Но Ален проиграл спор. Делон оценил мою женскую гордость и неуступчивость, и мы навсегда остались друзьями.

Я играла в трех фильмах с Марчелло Мастроянни. Он был шикарный мужчина, многие женщины были в него влюблены. На съемках Марчелло задевало, что я не обращаю на него внимания, и он всячески старался меня соблазнить. Но я знала, что он ловелас, и держала себя в руках. К сожалению, многие мужчины отмечали только мою красоту и говорили, что благодаря ей получила мировую славу. Но я согласна с Пьером Паоло Пазолини (итальянский кинорежиссер, поэт и прозаик. – Прим. автора), который сказал, что главное у меня не красота, которой все восторгаются, а таинственный взгляд. Именно этот взгляд и подарил мне мировую славу.

– И все же, вы были одной из самых красивых актрис в мире. И теперь вы по-прежнему в прекрасной форме…

– Я стараюсь есть как можно меньше, только чтобы удовлетворить голод. Много лет живу по режиму. Утром обязательно делаю зарядку, потом завтракаю и занимаюсь делами. Несмотря на мои 80 лет стараюсь жить активно. После обеда снова занимаюсь делами. Хотя иногда и с удовольствием отдыхаю, гуляя по любимым улочкам Парижа. Ужинаю всегда не позже семи вечера, а в десять ложусь спать, чтобы выспаться, потому что сон очень важен для человека.

– Многие актрисы прибегают к услугам пластических хирургов. А вы обращались к врачам за красотой?

– Я категорически против лифтинга и любых пластических операций. Хотя боль во имя красоты мне все же приходилось терпеть…

– ?!

– Я много снималась в исторических фильмах. Чтобы соответствовать времени, костюмеры зашнуровывали меня в корсеты. Представляете, провести весь съемочный день в корсете? Когда его снимала, на теле обнаруживала страшные кровоподтеки там, где еще с утра была талия. Но зато на съемках фильма "Леопард" Ален Делон, обхватывая мою талию пальцами, восторгался, не подозревая, каких это требует жертв.