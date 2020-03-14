Клип Little Big для "Евровидения" набрал более 10 млн просмотров

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клип на песню "Uno", с которой группа Little Big будет представлять Россию на международном конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме, набрал на видеохостинге YouTube более 10 млн просмотров. Об этом говорят сведения данного видеохостинга.

С момента публикации ролик занимает первое место во вкладке "В тренде" видеохостинга.

Как пишет ТАСС, премьера клипа на песню "Uno" состоялась 12 марта. Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы.

65-й по счету конкурс песни "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).-0-