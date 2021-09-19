Книга "Белорусской энциклопедии" о традиционной культуре и быте белорусов вышла в свет

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая книга "Традыцыйная культура і побыт беларусаў" в серии "Вялікая энцыклапедыя маленькага прафесара" вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Знаете ли вы, что в белорусском языке есть слова, которые содержат важную информацию о жизни народа и часто не имеют соответствия в других языках мира? В языкознании эти слова имеют особое название - лингвокультурема. В новой книге серии "Вялікая энцыклапедыя маленькага прафесара" собраны как раз такие слова и понятия, - рассказали в издательстве. - Через язык легче понять традиции, характер и устремления белорусов, ответить на вопрос, что было важным для наших предков и значимым в повседневной жизни, и таким образом углубить свои знания о родной стране и ее народе".

Особенности традиционной жизни белорусов, их хозяйственной и культурной деятельности, как в зеркале, отразились в белорусском языке, поговорках и пословицах, устном народном творчестве, произведениях писателей. Издание через белорусские слова и их определения рассказывает, как жили наши предки несколько веков назад, как относились к природе и вселенной, как вели хозяйство, какими были их представления об окружающем мире.

Кроме того, читатель сможет узнать о традиционных белорусских праздниках, как они отмечались в далекие языческие времена и как изменились с принятием христианства. Есть информация, как старинные традиции нашли отражение в нынешней жизни и приобрели современное звучание.

Книга будет полезна для самостоятельного и семейного чтения, подготовки домашней работы, сообщений по различным темам на уроках и на внеклассных занятиях.-0-