Книга чудес Жировичской иконы Божией Матери - пример искренней и глубокой веры белорусов

В 2020 году один из крупнейших центров белорусского православия Свято-Успенский Жировичский монастырь отмечает сразу несколько юбилейных дат: 550-летие явления чудотворной Жировичской иконы Божией Матери, 500-летие ее повторного обретения после пожара и 500-летие основания монастыря на этом месте. За пять веков обитель знала как периоды расцвета и благоденствия, так и непростые времена. В минувшем столетии, в пору тяжелых испытаний для церкви, Жировичский монастырь единственный в БССР не закрыл свои двери для желающих помолиться перед чудотворным образом. По сей день со всех уголков Земли люди спешат под покров Пресвятой Богородицы, чтобы попросить ее о помощи, защите, телесном и душевном исцелении. О постоянных и многообразных свидетельствах милости Божией Матери, явленных всем истинно верующим, повествует книга чудес самой маленькой нерукотворной иконы в мире - Жировичской.

О первых письменных упоминаниях Жировичского монастыря, удивительной книге чудотворений и многолетнем плодотворном сотрудничестве с обителью заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша рассказал корреспонденту БЕЛТА.

- На основании каких источников Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь отмечает свое 500-летие именно в этом году?

- На самом деле вопрос о том, когда возник монастырь в Жировичах, как и то, когда впервые была явлена чудотворная икона, до сих пор остается дискуссионным и неоднозначным. Юбилейные мероприятия Жировичской обители в большей степени основаны на христианской традиции церковного почитания, а не на архивных либо каких-то иных источниках. И это неудивительно, потому что зачастую о многих духовных центрах не только в Беларуси, но и во всем мире мы судим по церковному преданию, повествованию, которое переходило из уст в уста и сохранилось в более поздних документальных свидетельствах. Надо признать, что документа, который бы подтверждал основание Жировичского монастыря именно в 1520 году, в наличии нет. С другой стороны, есть определенные свидетельства, в том числе и достаточно древние, которые указывают на истоки. Другими словами, для определения дат празднования 500-летия Жировичского монастыря и 550-летия явления чудотворной иконы Жировичской Божией Матери необходимо упрочить их документальное подтверждение.

- Какие есть документальные свидетельства?

- Есть определенные архивные документы XVI века, которые подтверждают развитие религиозной жизни на территории современных Жировичей. К сожалению, упоминаний о существовании Жировичского монастыря в XVI веке крайне мало. Первая действительно сохранившаяся и подробная хроника монастыря была написана только в начале XVII века. Тогда же впервые появились и предположения о датах явления чудотворной иконы и, соответственно, о начале духовной жизни в Жировичах. Имеется в виду одна очень ценная, но, к сожалению, недостаточно исследованная рукопись из собраний Жировичского монастыря 1618-1622 годов, которая повествует о ранних страницах его истории. Состоит она из трех текстов разных авторов. До середины XIX века рукопись находилась в Жировичах, пока в личных целях не была вывезена преподавателем тогда еще Литовской духовной семинарии, известным библиофилом Павлом Доброхотовым. Сегодня первая половина этой рукописи хранится в Библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге, а ее продолжение было выявлено нами в Львовской национальной научной библиотеке им.В.Стефаника.

- Какую ценность представляет рукопись?

- Колоссальную, потому что это самая первая хроника Жировичского монастыря и чудотворной иконы. Начинается она с текста о почитании икон, ставшего определенным ответом протестантам, которые, как известно, не придерживались этой традиции. Во второй, и самой важной, части рукописи повествуется об истории Жировичского монастыря и чудотворной иконы. Ее автором стал монах этой обители Феодосий Боровик. В 1622 году хроника была переведена на польский язык (оригинал написан на белорусском) и издана в Вильне. При этом в публикации впервые появилось изображение Жировичской иконы Божией Матери. В заключительной части древнего документа содержится описание многочисленных чудес, явленных в Жировичах.

- О чем повествует самая первая история чудес?

- Это событие произошло еще в 1558 году. Как описывает хроника, 12-летняя девушка Регина Войнянка родом из Пинского уезда скончалась после долгой и мучительной болезни и безуспешных попыток докторов ее излечить. Однако на четвертый день она возвратилась к жизни и поведала, что по Божьей воле ей следует попасть в Жировичи для исцеления. Родители, не откладывая, сразу же снарядили подводу и выдвинулись с дочерью к указанному месту. В жировичской церкви она много молилась наедине со знаменитой впоследствии иконой. Именно там случилось явление Богородицы: в виде прекрасной девы она вышла из алтаря, излечила девушку, а напоследок завещала ей всю жизнь оставаться незамужней девицей. Случившееся впечатлило не только Регину Войнянку, но и всех местных жителей, которые пришли к церкви. Воскресшая постриглась в Пинском девичьем монастыре, игуменьей которого стала в скором времени. Узнав о том событии, сам король Стефан Баторий пригласил чудом исцелившуюся к себе на встречу в Гродно, где они очень долго общались.

- Что больше всего впечатляет в многочисленных свидетельствах чудотворений?

- Глубокая вера, искренность и доброта, которыми пронизан каждый рассказ, оставляют в душе яркий след. Большая часть из примерно полутора тысяч историй о чуде в судьбах людей самых разных сословий связана с исцелением от тяжелых болезней и недугов. Рукопись по праву можно считать самым ценным источником по истории белорусской религиозности. Надо заметить, что традиция записи чудотворений иконы Жировичской Божией Матери не прерывается на протяжении вот уже более пяти веков.

- Какое место в православном мире занимает жемчужина Жировичской обители?

- Это одна из самых главных святынь нашей страны. В 1730 году она приобрела статус первой коронованной иконы на территории современной Беларуси. Практика коронации сложилась в XVII-XVIII веках в отношении наиболее почитаемых чудотворных образов. Само событие имело большой религиозный резонанс и стало, пожалуй, одним из самых массовых. С тех пор слава о чудотворной иконе все более возрастала.

- На протяжении многих лет продолжается плодотворное сотрудничество Национальной библиотеки и Жировичского монастыря. Когда оно началось?

- Дело в том, что еще с самого детства Жировичская обитель была для меня местом духовного притяжения и силы. В студенческое время я занимался здесь исследованием религиозной жизни и христианского наследия. С 1990-х годов в Жировичском монастыре происходило духовное возрождение, одновременно формировалось богатое книжное собрание. Многие из ценных рукописных и печатных экземпляров были подарены монастырской библиотеке Владыкой Филаретом. Свои рекомендации по вопросам идентификации рукописей, описания, хранения и экспонирования книг тогда давали наши сотрудники. Были и другие инициативы.

- Вероятно, к юбилейным датам также запланированы совместные мероприятия?

- 14-15 мая в Национальной библиотеке Беларуси и Жировичах планировались XVI Международные книговедческие чтения, посвященные 500-летию основания Жировичского монастыря и его библиотеки. Также на эти даты было намечено празднование Дня православной книги и большая выставка. К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки мы были вынуждены перенести мероприятия на ноябрь. Вместе с тем более 60 научных докладов, подготовленных участниками из шести стран мира специально к XVI Международным книговедческим чтениям, будут изданы накануне юбилея в виде сборника. На его страницах читателей ожидают много интересных фактов, открытий, связанных с историей Жировичского монастыря и книжной культурой Беларуси.

Ольга ДЕМЕНЧУК,

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