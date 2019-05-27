Книга-фотоальбом о Минске удостоена Гран-при всеукраинского конкурса "Искусство печати"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание "Минск сквозь века" ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа" удостоено Гран-при всеукраинского конкурса "Искусство печати", итоги которого подвели на II Универсальной выставке "ПОШУК" в Полтаве, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Первое место также присуждено белорусской книге - "Моя золотая Бенгалия" Рабиндранада Тагора, изданной ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа".

Беларусь на выставке "ПОШУК" выступала в качестве почетного гостя и презентовала более 200 изданий, среди которых выпущенные и к Году малой родины, и к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и посвященные II Европейским играм.

Во время книжного форума прошли мероприятия "Белорусской резиденции": презентация экспозиционного стенда "Украина - Беларусь: родство языков, литератур, культур", тематическая книжная выставка, телевизионный круглый стол с участием издателей, ученых-книговедов, библиотечных работников двух стран, День белорусской книги в Полтавском национальном педагогическом университете имени В.Г.Короленко, была представлена учебная литература издательства "Народная асвета". Белорусские представители приняли участие в совещании книгоиздателей, посвященном актуальным проблемам отрасли, а также в программе "Ваш день" украинского радио "Лтава".

На церемонии закрытия выставки белорусской делегации была вручена памятная книга "Книга добра" о детях современного военного конфликта в Украине.

Коллективу Полтавской областной научной библиотеки имени И.Котляревского была вручена благодарность министра информации Беларуси, а почетная грамота Министерства информации Беларуси вручена идейному вдохновителю выставки Глебу Кудряшову.

II Универсальная книжная выставка-ярмарка "ПОШУК", посвященная 250-летию со дня рождения украинского писателя и просветителя Ивана Котляревского, прошла 23-24 мая. Состоялись презентации, автограф-сессии, творческие встречи, конференции, семинары, лекции, тренинги, квесты, инсталляции, экспонирование тематических коллекций издателей, а также мастер-классы и благотворительные акции. Во время форума представили экспозицию уникальных книг из фондов Полтавского литературно-мемориального музея И.П.Котляревского, прошел всеукраинский конкурс "Искусство печати".-0-