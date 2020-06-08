8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Осиповичи: трагические страницы" вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

"Осиповичи: трагические страницы" - это уже шестая книга издательства из серии "Беларусь. Трагедия и правда памяти", начатой в 2018 году книгой "Хатынь. Трагедия белорусского народа". В центре внимания автора - краеведа из города Осиповичи Могилевской области Неонилы Цыганок - трагедия тотального уничтожения немецко-фашистскими захватчиками мирного еврейского населения Осиповичского района.

Живых свидетелей этого кровавого кошмара почти не осталось. Большинство из тех, кому буквально чудом удалось выскользнуть из лап нацистских палачей, не пощадило время. Буквально по крупицам, опрашивая последних свидетелей, работая в архивах и музеях, автору пришлось собирать материал для этой книги, главная задача которой - увековечить память о невинных людях, зверски убитых и замученных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. "Невозможно без слез и содрогания читать о многомесячных страданиях и страшной гибели воспитанников Крынковского детского дома, превращенного нацистами и их пособниками в настоящий детский концлагерь, о том, как страдали в гетто Осиповичей и других населенных пунктов района, а затем умирали под пулями нацистов мирные люди, повинные только в том, что они родились евреями. Были расстреляны и все дети от смешанных браков евреев с людьми других национальностей. Тема геноцида уже освещалась в таких книгах серии "Беларусь. Трагедия и правда памяти", как "Тростенец. Трагедия народов Европы", "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке", - рассказали в издательстве.

Уникальность и своеобразие издания "Осиповичи: трагические страницы" состоит в том, что автору удалось восстановить и спасти от забвения многие десятки имен жертв геноцида. В книге заинтересованный читатель найдет список из 176 фамилий, который раньше нигде не публиковался. Многие страницы книги посвящены истории города Осиповичи и бывших местечек на территории района, где традиционно жили евреи, ставшие жертвами геноцида.

Издание проиллюстрировано историческими и современными фотографиями, фотокопиями архивных документов. В книге 128 страниц. Она издана на русском и английском языках и предназначена для всех, кто интересуется историей Беларуси.-0-