Книга "Вандроўкi па Палессi" позволяет заглянуть на 100 лет назад - Ванина

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Вандроўкi па Палессi" учит уважать культурные особенности белорусов из разных регионов. Таким мнением с журналистами поделилась сегодня директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Ольга Ванина на пресс-конференции в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

Недавно издательство выпустило в свет книгу об этнографии, архитектуре и краеведении Полесья. "Полешуки - это совершенно особое явление в белорусской культуре, это то, о чем можно и нужно рассказывать и знать всем, а не только тем, кто живет на Полесье. Важно понимать, что мы, белорусы, тоже разные, и нужно уважать эти культурные особенности, потому что тем и прекрасен мир, что в нем много разнообразия. Каждый человек вносит свою лепту в то, чтобы наша страна развивалась, чтобы ее история была интересной", - отметила Ольга Ванина.

По ее словам, данная книга одновременно является географическим путешествием по Полесью и путешествием во времени. "Таким образом мы имеем возможность заглянуть практически на 100 лет назад и своими глазами увидеть, как жили белорусы, как они выглядели, какую одежду носили, на каких лодках плавали, какие вещи их окружали. Символично, что эта книга вышла в Год народного единства, потому что вот это внимание к собственной культуре, народным традициям, своим корням помогает нам лучше понять себя как нацию. Это то, что нас объединяет", - подчеркнула Ольга Ванина.

"Сегодня мы презентуем книгу "Вандроўкi па Палессi", автором которой является профессор кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств, доцент, доктор искусствоведения Ольга Лобачевская. Она много лет занималась вопросами народного декоративно-прикладного искусства, ремесел, промыслов. В сфере ее интересов также история, этнографическая фотография. Ольга Лобачевская является автором более 200 изданий", - рассказала директор.

Ольга Лобачевская отметила, что ее любовь к Полесью давняя, она много раз была в экспедициях в этих местах. "Начиная с середины XIX столетия туда ездили исследователи, путешественники, которые искали нетронутую природу. Нужно сказать, что столько времени прошло, но этот интерес сохранился до сих пор. Это край, который привлекает самобытностью и сегодня. Частью культурного наследия Полесья являются архивы, музейные экспонаты", - сказала она.

В издании "Вандроўкі па Палессі" представлены уникальные фотографии из собрания Музея Белорусского Полесья в Пинске, большинство которых публикуется впервые. Они сделаны с 1923 по 1939 год в 58 населенных пунктах Западного Полесья. Это ценные визуальные документы по этнографии, архитектуре, краеведению белорусского и украинского Полесья, истории Пинска и его музея. В книге также рассмотрена история возникновения фотолетописи Полесья, создания фотоколлекции Музея Белорусского Полесья, приведены биографии местных фотографов и исследователей, сделаны комментарии к фотографиям.

"В Музее Белорусского Полесья хранятся очень ценные вещи, в том числе фотографии. В свое время я подготовила по архивным материалам учреждения книгу "Захавальнік Палескага музея Дзмітрый Георгіеўскі", и уже тогда я знала, что не все, что было сделано этим человеком в межвоенный период, доступно. Сохранились стеклянные негативы, с которых не были сделаны отпечатки. Так получилось, что пришлось снова вернуться к этому проекту и опять дотронуться до истории 1920-1930-х годов. Нужно отдать дань уважения тем людям, которые создали музей, работали в нем, стремились в том числе с помощью фотографий сохранить полесскую действительность. Уже тогда эти люди понимали, что она начинает уходить в забытье. Когда я увидела уже отсканированные фотографии, то поняла, что их необходимо сделать доступными, чтобы все желающие смогли пользоваться этим материалом", - рассказала Ольга Лобачевская.

Книга будет полезна всем заинтересованным в изучении белорусского Полесья, этнографии и культуры нашей страны, может быть использована учителями школ и преподавателями вузов как дидактический материал.-0-