Книгу белорусского автора о военных врачах презентуют в Лондоне и Брюсселе

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга белорусского автора Владимира Тулинова "Гвардейцы Гиппократа" о врачах, спасших сотни жизней в годы Великой Отечественной войны, будет представлена в Великобритании и Бельгии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской творческой гильдии.
Англоязычная версия книги вышла в свет в издательстве Hertfordshire Press в серии Eurasian Creative Guild (London) и будет презентована на Литературной неделе Евразийской творческой гильдии в Лондоне 1-6 октября и на международном фестивале Open Eurasian Literature Festival & BookForum, который пройдет 14-17 ноября в Брюсселе (Бельгия).
Издание повествует о титаническом труде и невероятной самоотверженности тысяч врачей, медсестер, которые каждый день, несмотря на страх и риск быть убитыми, продолжали спасать больных и раненых солдат.
Поводом для написания книги стала личная история автора, мать которого была одним из тех самоотверженных медиков. Летом 1942 года она - выпускница Ивановского государственного мединститута - начала боевой путь в составе медико-санитарного батальона стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте в районе Демянска. Она много рассказывала сыну о своем боевом пути, что нашло отражение в "Гвардейцах Гиппократа".
Издание книги в Великобритании - значимое событие для белорусской военно-патриотической литературы. "Благодаря тому что книга переведена на английский язык, миллионы потенциальных англоязычных читателей всего мира смогут узнать о белорусском народе и о том, кто принимал участие и проявлял отвагу в годы Великой Отечественной войны", - сказала представитель Евразийской творческой гильдии Ангелина Красногир.
Владимир Тулинов имеет радиотехническое и военное образование, с 27 лет пишет стихи и статьи. Является автором книг "Язык мой - друг мой", "Розовый Пегас", "Победа одна на всех", "В точку!", "За честь нации. Евреи против Гитлера", "Восточное направление".-0-
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