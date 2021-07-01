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01 июля 2021, 18:04

Книгу детских воспоминаний о войне "Ніколі не забудзем" презентовали в Минске

Фото oobsg.by
Фото oobsg.by

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу "Ніколі не забудзем" проекта Белорусского союза женщин "Семейное чтение" презентовали сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект "Семейное чтение" был открыт в 2019 году в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Сегодня мы представляем уже третью книгу этого проекта. Хотелось бы выразить благодарность за партнерство в этом проекте БСЖ белорусским издательствам, министерствам информации и образования. Я думаю, что в таких проектах, которые направлены на развитие и укрепление нравственных семейных ценностей, на патриотическое воспитание подрастающего поколения, мы будем расширять круг участников", - рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, советник по связям с общественностью и СМИ Белорусского союза женщин Лилия Ананич.

"Этой книгой мы хотели сказать, что именно на нас сегодня ответственность, чтобы укреплялась преемственность поколений и чтобы наши дети, которые живут под мирным небом, в прекрасной стране понимали, какой ценой достались Победа и наша свобода. В издании размещены воспоминания людей, родившихся в 1930-х годах - большинства из них уже нет в живых", - отметила Лилия Ананич.

Министерство информации включило эту книгу в перечень социально значимых изданий. "Была оказана государственная поддержка, благодаря чему издание реализуется по доступной цене - около Br7", - подчеркнула Лилия Ананич.

"В этой книге выдержано самое главное. С одной стороны, простыми словами показана трагедия, без натурализации и нечеловеческих эффектов. С другой стороны, щемящая правда", - добавил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан акцентировала внимание на том, что БСЖ является одной из тех общественных организаций, которые ставят своей основной целью поддержку семьи, детей, сохранение традиционных семейных ценностей и духовного наследия. "Сегодня мы наблюдаем дефицит общения родителей со своими детьми: они общаются посредством СМС-сообщений и фотографий. Сегодня уже нет того семейного чтения, которое было когда-то. И это не из-за того, что мы заняты, а потому что у современного молодого поколения уходит важность семейных традиций. Этим проектом мы хотим сохранить и укрепить преемственность семейного чтения", - сказала она.

"БСЖ проводит много интересных проектов, одним из которых является акция "Я, мы помним". В ней наши женщины, их дети, внуки снимали видео, где они читали отрывки из книг и стихи о войне. Это поддерживает семейные отношения. И вот книга "Ніколі не забудзем", наверное, должна стать продолжением всех наших мероприятий. Ведь сегодня забывать историю нельзя. Слова в этой книге - это живое свидетельство того, что называется геноцидом нашего белорусского народа, и того, что это на самом деле было. Ведь это слова детей, которые сами все это видели", - продолжила Елена Богдан.

Директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр Бадак уверен: издание вышло очень своевременно. "В целом такие издания постоянно должны быть на книжных полках магазинов и библиотек. Данная книга уникальна тем, что ничего подобного нет во всем мире", - констатировал он.

Как отметил заместитель министра информации Игорь Бузовский, переоценить важность подобных изданий для воспитания молодых поколений белорусов невозможно.-0-

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