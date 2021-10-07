Книгу "Млынарства ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць" презентовали в НББ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке Беларуси презентовали книгу о богатстве архитектуры водяных мельниц Франтишка Жилко "Млынарства ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць", передает корреспондент БЕЛТА.

В издании отражена история мукомольного дела Беларуси, проиллюстрированная почти 500 давними и современными фотографиями. Описаны интересные технические и исторические детали, а также использованы материалы из воспоминаний потомков белорусских мельников.

"Приятно, что в Беларуси существуют такие люди, как Франтишек Жилко. Он добился успеха в личном деле - сделал бизнес в Минске, и при этом продолжает трепетно относиться к своей малой родине: восстановил мельницу, создал музей быта, построил каплицу святого Францишка для тех людей, которые не могут посетить костел в силу возраста. Хочется пожелать ему неиссякаемой энергии, чтобы он и дальше продолжал исследовательскую деятельность", - сказала генеральный директор НББ Оксана Книжникова.

Франтишек Жилко составил фототеку снимков начала XXI века, на которых зафиксировано богатство архитектуры водяных мельниц, их гармоничное сочетание с окружающей средой. "Эта книга краеведческая, поэтому там все реалистично. Я ставил перед собой цель описать состояние старого мельничества на начало ХХI века", - подчеркнул автор издания.

Как отметил председатель Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий, тематика и проблематика книги актуальна, ведь водяные мельницы - историко-культурная ценность Беларуси. "Они были не только промышленными объектами, но и важными социально-культурными сооружениями. Возле них собирались люди, чтобы поделиться новостями, обсудить проблемы и другие волнующие вопросы, - подчеркнул Тадеуш Стружецкий. - Книга будет полезна краеведам-исследователям в деле изучения и обновления местных мельниц, а также экскурсоводам и даже туристическим фирмам. Издание придется по душе педагогам истории и географии".

"Автор поднял целый исторический пласт и оценил ту хозяйственную деятельность, которая на протяжении нескольких сотен лет определяла главное направление развития нашей страны. Мало кто вспоминает, что 1914 году Беларусь была одним из экспортеров жита, ржи и муки, были даже мукомольные комбинаты различного направления, - поделился кандидат географических наук доцент кафедры физической географии мира и образовательных технологий БГУ Алексей Яротов. - Книга пригодится исследователям, студентам, преподавателям и школьникам, ведь это настоящее руководство к действию по созданию зеленых туристических маршрутов и, самое главное, еще один кирпичик в имидж нашей страны, который мы создаем все вместе".

Помимо этого, библиотека подготовила экспозицию, в которую вошли другие произведения Франтишка Жилко, а также издания, посвященные мельничеству в Беларуси.

Франтишек Жилко - уроженец Сморгонского района, меценат, исследователь-краевед, автор книги "Вілія вачыма вандроўніка: краязнаўчыя нарысы" (2012), составитель издания "Мае ўспаміны" (2018).-0-

Фото НББ