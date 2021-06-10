Книгу о самобытности деревянного христианского зодчества Беларуси представили в НАН

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги "Драўлянае хрысціянскае храмабудаўніцтва Беларусі" Тамары Габрусь состоялась сегодня в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Издание посвящено уникальному культурному феномену - деревянному сакральному зодчеству Беларуси, сложности его исторической судьбы и художественному своеобразию. Автором рассматриваются памятники деревянного храмостроительства различных христианских конфессий как общее культурное наследие белорусского народа, предлагается новая искусствоведческая систематизация и классификация храмов по их архитектонике и концепции формообразования.

"Моей задачей было раскрыть самобытность деревянного зодчества Беларуси, а также причины этой самобытности. Раньше изучением этого вопроса с точки зрения архитектурных исследований серьезно не занимались. У меня ушло пять лет на систематизацию большого пласта информации для создания этой книги. Однако сама эта тема вдохновляет меня уже полвека - с тех пор, как я впервые увидела деревянную церковь", - поделилась автор.

Для научного анализа Тамара Габрусь использует как существующие памятники, так и известные согласно документальным архивным источникам. "Она выделила отличительные базовые архетипы, проанализировала генезис и творческую эволюцию композиционных модификаций отечественных деревянных храмов и отдельно поставленных колоколен. Автором также очерчены самобытные эстетические и конструкционные приемы, связанные с этническим жилищным и крепостным строительством, разносторонние религиозно-семантические каноны и художественно-стилевые влияния. Кроме того, в книге описывается регресс национальных традиций деревянного храмостроительства Беларуси во времена Российской империи, советский и постсоветский периоды, отражены перспективные возможности творческого использования национальной строительной традиции в современной сакральной архитектуре", - рассказали в академии.

"Издание Тамары Габрусь фундаментальное, детальное, в нем она показала себя как архитектор, художник, поэт и философ. Многие значимые работы по истории архитектуры - не только монографичные, но и многотомные - написаны с ее участием. Среди них "Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі", "Страчаная спадчына", "Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце". Тамара Викторовна оставила свой глубокий след в науке архитектуры и истории искусства", - сказал директор Института искусствоведения, этнографии и фольклора им.К.Крапивы НАН Беларуси, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы академик Александр Локотко.

Книга сопровождается содержательной библиографией, списком деревянных храмов, толковым словарем основных терминов и понятий деревянного храмостроительства, содержит большое количество современных и архивных фотоснимков разных лет, рисунков Наполеона Орды, Дмитрия Струкова и Язепа Дроздовича, планов и реконструкций сооружений.

Материалы данного исследования могут быть полезными для ученых в области искусствоведения, истории архитектуры и религии, а также для широкого круга читателей. Издание отмечено дипломом второй степени национального конкурса "Искусство книги" в номинации "Наука и знания".

В презентации приняли участие представители президиума Национальной академии наук, сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, институтов истории, философии, физики НАН, издательского дома "Белорусская наука", редакций журналов "Роднае слова", "Наша вера".

Кроме того, посетители мероприятия смогли ознакомиться с книжной выставкой, на которой представлены издания, посвященные архитектуре Беларуси, памятникам деревянного зодчества. В отдельном разделе будут экспонироваться труды Тамары Габрусь.-0-