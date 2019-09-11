Книгу о Витольде Бялыницком-Бируле презентовали в Национальном художественном музее

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу "Вновь зацвела весна", посвященную народному художнику БССР и РСФСР Витольду Каэтановичу Бялыницкому-Бируле презентовали сегодня в Национальном художественном музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы презентовали уникальную книгу. Здесь показаны не только произведения художника, но и написана вся его история. Он соединяет Беларусь и Россию, как духовное пространство. Поскольку художник родился в Беларуси, а учился, жил, работал, творил в России", - рассказал генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов. К слову, книга издана на средства Постоянного комитета Союзного государства.

В издании представлены собрания, которые находятся в коллекциях Национального художественного музея, его филиалах в Могилеве и Белыничах, а также в музее художника в Тверской области. В течение года книга будет презентована и в этих музеях. А сегодня это уникальное издание было представлено в необычном формате. В частности, "ожила" одна из известных картин художника - "Зимний сон". "Мы хотим современные технологии поставить на службу музейных дел. Уверены, что такие ожившие картины заинтересуют в том числе молодежь и привлекут ее в наш музей", - отметил генеральный директор.

Владимир Прокопцов добавил, что в перспективе планируется создать постоянную экспозицию, где будут представлены ожившие картины и других известных художников.-0-