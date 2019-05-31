Книгу с зарисовками Чеслава Монюшко планируется издать в Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Книгу с 200 зарисовками Чеслава Монюшко планируют издать в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра информации Игорь Бузовский сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сформирован проект издания уникальных зарисовок архитектуры трех столиц: Варшавы, Вильнюса, Минска, созданных Чеславом Монюшко. Нашел 200 рисунков и предложил издать их с фотографиями современных городов белорусский журналист Виктор Корбут. Думаю, книга будет интересна не только узким специалистам, но и широкому кругу читателей и туристов, которые будут посещать Польшу, страны Балтии и Беларусь", - отметил Игорь Бузовский.

Сейчас проект находится в издательстве "Беларусь". "Польская сторона выразила заинтересованность в совместном финансировании издания. Идея зародилась в этот юбилейный год (в 2019 году отмечается 200-летие со дня рождения Станислава Монюшко, Чеслав - его отец), а в следующем планируем издать", - добавил замминистра.

В планах - переиздать фотоальбом "Белавежскае дзіва". "Польская сторона выразила интерес в переиздании книги "Белавежскае дзіва" с фотографиями пущи на польской территории. Издание пользуется спросом у покупателей, в том числе у поляков. Новая версия фотоальбома, думаю, может быть использована как презентационный материал о природе наших стран", - пояснил Игорь Бузовский.

Еще один результат белорусско-польского взаимодействия - договор на издание романа "Мадам" польского автора Антония Либера в издательстве "Мастацкая лiтаратура" на взаимовыгодных для обеих сторон условиях, добавил директор издательства Александр Бадак. Это исторический детектив с элементами автобиографии, произведение знакомит читателя с атмосферой Польши конца 1960-х и представляет историю влюбленности ученика в преподавательницу.-0-