Книгу выдающегося белорусского правоведа Александра Абрамовича презентуют в Минске

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня презентуют книгу выдающегося белорусского ученого-правоведа Александра Абрамовича. Она станет десятым изданием просветительского некоммерческого проекта "Наследие права", сообщили БЕЛТА в Национальном центре правовой информации.

Как пояснили в НЦПИ, в книге представлены произведения по проблемам государственного управления и социального развития, правового статуса личности, а также по вопросам федерализма и межгосударственной интеграции. "Александр Михайлович Абрамович - выдающийся белорусский ученый-правовед, представитель советской и современной белоруской правовой науки, профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Республики Беларусь. Его опыт будет востребован как теоретическая основа для науки и практики. Время подтвердило, что очень важно сохранить фундаментальные издания классиков права для настоящего и будущего", - отметили в центре.

Александр Абрамович был также известным государственным деятелем. Занимал должности члена Комитета конституционного надзора СССР (1989-1991), председателя Центральной комиссии по выборам народных депутатов Беларуси (1992-1996), заместителя главы Администрации Президента (1996-2004) и вице-спикера Совета Республики. Около 20 лет он был бессменным заведующим кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета БГУ, возглавлял специализированный совет по защите диссертаций по юридическим наукам при Белгосуниверситете, входил в состав Президиума Высшей аттестационной комиссии.

"Профессионализм, эрудиция и активная жизненная позиция профессора Абрамовича сделали его образцом специалиста в области права. На его учебниках воспитано не одно поколение белорусских юристов", - подчеркнули в НЦПИ.

Просветительский издательский проект "Наследие права" стартовал осенью 2011 года. В 2012-м была выпущена первая книга. В презентации юбилейного издания примут участие члены научного совета проекта, представители государственных органов, известные отечественные ученые и практики в области права, пресса, близкие Александра Абрамовича.

Организаторы проекта - Белорусский республиканский союз юристов, Национальный центр законодательства и правовых исследований, Национальный центр правовой информации, Национальная библиотека Беларуси и компания "ЮрСпектр".-0-