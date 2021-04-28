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28 апреля 2021, 18:41

Книгу "Золотой ключик" Алексея Толстого с иллюстрациями Василия Шаранговича представили в Минске

Фото из архива
Фото из архива

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Беларусь" переиздало сказку Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" с иллюстрациями народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Презентация книги состоялась в столичном магазине "Академкнига", передает корреспондент БЕЛТА.

Знаменитая сказка Алексея Николаевича Толстого о приключениях деревянного человечка давно стала классикой детской литературы. Яркие персонажи знакомы не одному поколению читателей, а крылатые фразы прочно вошли в обиход. Иллюстрации Василия Шаранговича к произведению были сделаны в 1971 году. В том же году в издательстве "Беларусь" вышла книга "Золотой ключик" с текстом сказки на белорусском языке, которое было украшено 30 акварельными рисунками художника. За эту работу он получил множество призов на республиканских и международных конкурсах. С тех пор книга переиздавалась не только в Беларуси, но и в центральных издательствах СССР, где выходила миллионными тиражами.

"Если говорить о моем творчестве, жизненном пути, конечно, я многое смог сделать. Например, проиллюстрировал более 70 книг, а это, по сути, немаленькая жизнь. В целом я всегда хотел сотворить как можно больше добра", - поделился Василий Шарангович.

В этом году издательство "Беларусь" представило книгу "Золотой ключик" с текстом на белорусском языке. Его директор Сергей Пешин подчеркнул: у хорошей детской книги два автора. "Безусловно, это сам автор текста, который создает сюжет и персонажей. Однако нельзя не согласиться, что ребенку было бы очень трудно понять, кто такой Колобок, Чебурашка или Буратино, если бы образы, придуманные художниками, не присутствовали в книгах. Поэтому работа иллюстратора стоит наравне с той, что делает автор текста", - сказал он.

По словам директора издательства, творчество Василия Шаранговича уникально и сопровождает человека на протяжении всей жизни. "Когда мы вырастаем из истории про Буратино, мы подхватываем героев "Новай зямлі" Якуба Коласа, встречаемся с иллюстрациями к поэме Адама Мицкевича "Пан Тадеуш". Поэтому, когда подобные книги попадают в библиотеки или личные собрания, расширяется эстетический элемент среди народа", - обратил внимание Сергей Пешин.

"У нас сохранились не только все иллюстрации, которые опубликованы в книге, но и множество других вариантов, созданных при подготовке издания. Когда берешь в руки оригиналы 1971 года, понимаешь, какая великая история у этой книги и рисунков", - рассказала дочь народного художника первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

По ее словам, оформление любой книги - дело серьезное, а детской - в особенности. "Необходимо попасть в психологию персонажей, понять их. Важно создать такое издание, которое будет интересно как взрослому, так и ребенку. Думаю, в случае с "Золотым ключиком" это действительно получилось. Я трепетно отношусь к этой книге не только потому, что это переиздание, но и по причине, что искусство вне времени. Казалось бы, прошло 50 лет, но эти иллюстрации актуальны и для современности", - добавила искусствовед.

Василий Шарангович родился в 1939 году в деревне Кочаны Мядельского района. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (теперь - Белорусская государственная академия искусств). Является народным художником Беларуси, профессором, лауреатом Государственной премии Беларуси, заслуженным деятелем искусств Польши, академиком Международной академии наук Евразии. Произведения выдающегося мастера станковой и книжной графики, одного из самых известных белорусских художников находятся в Национальном художественном музее, музее истории Великой Отечественной войны, музеях Янки Купалы и Якуба Коласа, Министерстве культуры России, мемориальном комплексе "Хатынь", частных коллекциях в Италии, США, Германии. За более чем 50 лет творчества художник проиллюстрировал книги Якуба Коласа, Адама Мицкевича, Змитрока Бядули, Владимира Короткевича, Рыгора Бородулина и других.-0-

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