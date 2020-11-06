Книжная выставка к 500-летию Жировичского монастыря открылась в БГУ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная выставка "Жировичи - пять веков истории" открылась в БГУ. Она приурочена к 500-летию Свято-Успенского Жировичского монастыря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"В экспозицию вошли 15 книг и журналов. Среди экспонатов представлены издания из фонда редкой и ценной книги. Это журналы "Русский вестник" 1864 года издания, "Русская старина" (1882), "Журнал Министерства народного просвещения" (1868), а также "Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона" 1894 года выпуска", - рассказали в пресс-службе.

Посетить выставку могут все желающие по будням с 9.00 до 17.00 по адресу проспект Независимости, 4, каб. 313 (зал "Абонемент учебной литературы"). Работа экспозиции продлится до 30 ноября. Вход свободный.

Организатор - Фундаментальная библиотека БГУ.

Свято-Успенский Жировичский монастырь - мужской ставропигиальный монастырь Белорусской православной церкви. Был основан в 1520 году. Расположен он в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. Является одним из главных центров белорусского православия и крупнейшим в стране архитектурным ансамблем XVII-XVIII веков.-0-