Книжная выставка о наследии Кирилла и Мефодия открылась в Национальной библиотеке

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная выставка, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в НББ.

Во многих странах Восточной и Южной Европы 24 мая чтят память великих славянских просветителей Кирилла и Мефодия. В Беларуси этот день отмечается как День славянской письменности и культуры.

"Национальная библиотека подготовила книжную выставку "Наследие Кирилла и Мефодия", чтобы показать значимость деятельности братьев-просветителей для развития европейской цивилизации. На ней представлено около 50 документов, период издания которых составляет более 120 лет, - рассказали в библиотеке. - Среди них оригинальные издания Йосефа Добровского, Ивана Малышевского, Петра Лавровского - первых исследователей жизни Кирилла и Мефодия. Представлены работы русских и западноевропейских авторов, первые Кирилло-Мефодиевские сборники и учебники церковнославянского языка. Дополняют выставку факсимильные издания Остромирова Евангелия (1056-1057 годы), Изборника Святослава (1073) и Туровского Евангелия - наиболее ранней рукописной книги на белорусских землях (XI век)".

В 863 году князь Великой Моравии Ростислав пригласил из Византии миссионеров для перевода Библии и введения богослужения на славянском языке. Для этой цели братья Кирилл и Мефодий создали славянский алфавит и перевели на старославянский язык Библию. Так народы Южной, частично Центральной и Восточной Европы получили доступ к уникальному духовному наследию древних цивилизаций.

Выставка проработает до 30 июля.-0-