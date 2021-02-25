Книжно-иллюстративная выставка "Путешествие в страну кошек" открылась в НББ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжно-иллюстративная выставка "Путешествие в страну кошек" открылась в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"С древних времен кошка считалась священным животным, которое высоко почитали, культивировали и которому не смели причинять вред. Особое значение имели эти звери в Древнем Египте: они олицетворяли богиню Луны, плодородия, любви и домашнего очага Бастет. В честь священных "мау" (от древнеегипетского "кот") возводились храмы по всему Египту, при пожарах кошку первой выносили из горящего дома, а в случае смерти животного его мумифицировали в золотых и серебряных саркофагах. Совсем иное отношение к кошкам было в Средние века: во Франции и других европейских странах пушистых красавиц считали пособницами дьявола, которых необходимо уничтожать. Менялись эпохи, культы, предпочтения, однако кошка всегда притягивала людей, оставаясь для них загадочным существом. Неслучайно Бернард Шоу считал, что "человек культурен настолько, насколько он способен понять кошку", - рассказали организаторы.

Красота и изящество кошек, их таинственный мир издавна привлекал внимание художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. На выставке представлена целая коллекция образов этих животных в представлении мастеров разных эпох, стилей и стран. Посетители могут увидеть репродукции древнеегипетских статуэток кошек I-III веков нашей эры, изображение римской мозаичной картины "Помпейский кот", где запечатлен хищник с когтистыми лапами. Очень любил кошек Леонардо да Винчи и в его наследии сохранились рисунки животных в разных ракурсах и настроениях. Так, в экспозиции можно увидеть репродукцию рисунка "Мадонна с младенцем, обнимающим кошку".

"Интересны образы, которые создали мастера жанровой живописи и натюрморта ХVII-ХIХ веков Франс Снейдерс, Жан-Батист Симеон Шарден, Жан-Франсуа Милле. Четвероногие друзья часто фигурировали на полотнах импрессионистов, постимпрессионистов, модернистов: выставка представляет репродукции работ Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара, Поля Гогена, аллегорические образы кошек Пабло Пикассо", - отметили в НББ.

Кроме того, в экспозиции собран ряд работ русских художников. "Посетителей встретит умывающаяся кошка с картины "Сватовство майора" Павла Федотова, порадует образ ласкового домашнего питомца в работах Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, поднимут настроение знаменитые коты Виктора Чижикова", - подчеркнули в библиотеке.

"Очень часто обращались к образам кошек и котов белорусские художники. Выставка представляет репродукции работ Марка Шагала, Елены Лось, Григория Скрипниченко, Валентина Губарева. Вызовут интерес мистические образы котов в творчестве графика Валерия Слаука. Стоит увидеть линогравюру "Просто кот" Владимира Провидохина, представленную в оригинале с автографом художника", - обратили внимание организаторы.

Дополняют выставку книги по технике рисования кошек и анатомии этих животных, красочные энциклопедии, знакомящие с особенностями образа жизни котов, их породами, питанием, философией, их лекарскими способностями, а также содержат советы хозяевам по уходу за пушистыми любимцами.-0-