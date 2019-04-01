Книжную серию "Сябрына: паэзія народаў Расіі" презентовали в Минске

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжную серию "Сябрына: паэзія народаў Расіі" презентовали сегодня в столичном магазине "Дружба" ОАО "Белкнига", передает корреспондент БЕЛТА.

В серии изданы две книги и готовится третья. Первой стала книга народного писателя Удмуртии Вячеслава Ар-Серги "Ранішні вецер у акне", автором перевода на белорусский язык выступил Виктор Гордей. Вторую книгу стихов народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина - "Начныя птушкі" - перевел Николай Метлицкий.

Председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси Михаил Поздняков отметил на презентации, что творческие связи между Беларусью и Россией возобновляются, с писателями налажены плодотворные отношения. "Важно, что благодаря нашей дружбе появляются совместные литературные переводы. Ведь переводы белорусских авторов на русский язык способствуют знакомству с творчеством наших писателей в мире", - добавил он.

Книги серии "Сябрына: паэзія народаў Расіі" подтверждают, что литературные связи двух стран крепнут с каждым годом, подчеркнул главный редактор издательства "Мастацкая літаратура" Виктор Шнип. "Особенность третьего издания в том, что мы представим почти два десятка современных поэтов, известных в своих республиках, хотя для белорусов их имена станут открытием, - рассказал он. - Такой шаг необходим, чтобы взаимообогащение наших стран продолжалось".

Серия создается с 2016 года. Тираж каждой из книг - 300-500 экземпляров, которые можно найти в библиотеках и магазинах ОАО "Белкнига".

Все три книги серии "Сябрына: паэзія народаў Расіі" будут представлены на московском книжном фестивале "Красная площадь" 1-6 июня.-0-