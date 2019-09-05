Книжные новинки и авторские проекты презентовали в Москве белорусские издательства

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 сентября 2019
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:19 Авторам фотографии черной дыры достались $3 млн В мире
20:13 В Пружанах без вести пропали мать с тремя несовершеннолетними детьми Происшествия
20:01 Монголия заинтересована в опыте Беларуси в сферах сельского хозяйства и промышленности Политика
19:29 РЕПОРТАЖ: Ветеран Людмила Певнева: люблю смотреть, как люди смеются Общество
19:16 Российский национальный молодежный симфонический оркестр впервые выступит в Беларуси Культура
19:09 Книжные новинки и авторские проекты презентовали в Москве белорусские издательства Культура
18:51 Мастер-классы для студентов театральных вузов Беларуси, России и Украины проведут в Минске Культура
18:48 Механизм работы Фонда поддержки социального предпринимательства в Беларуси разработают до конца года Экономика
18:41 За последний год Могилевская область в 9 раз увеличила экспорт говядины в КНР Регионы
18:35 Белорусы победили россиян на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу Спорт
18:31 МАРТ установил коэффициенты к тарифам на электроэнергию из возобновляемых источников Экономика
18:29 Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью год назад солдата в Слониме Происшествия
18:13 Более 33,5 тыс. детей будут заниматься в спортшколах Гомельской области в этом учебном году Регионы
18:08 Беларусь ждет от Монголии скорейшей ратификации межправсоглашения об экспортном кредите Политика
18:01 Минлесхоз рассматривает возможности регулирования численности зубров Общество
17:58 Лукашенко утвердил финансирование 6 проектов фондом Президента по поддержке культуры и искусства Президент
17:42 Мясникович: развитие обрабатывающей промышленности - один из приоритетов для Брестской области Регионы
17:39 В Антитеррористическом центре СНГ считают необходимым сформировать международную систему контроля за беспилотниками Общество
17:36 В Мозыре откроют после реконструкции бассейн Регионы
17:23 В Витебске открылся второй корпус Детской художественной школы Регионы
17:20 Задержанным по делу об ограблении столичного ювелирного магазина предъявили обвинение Происшествия
17:15 Одному из напавших на гомельчанку парней предъявлено обвинение Происшествия
17:13 В Бресте открыли новое здание межрайонного отдела Следственного комитета Регионы
17:13 От виртуальной зачетки до электронного университета. Как в БГУ реализуют стратегию цифровой трансформации Общество
17:08 Беспилотники, суперкомпьютеры и электротранспорт - Румас ознакомился с новыми разработками НАН Общество
17:04 Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Подмосковье В мире
16:45 Две белорусские легкоатлетки выступят на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе Спорт
16:42 Студенческий оркестр выступит с концертами к юбилею Евгения Глебова в Минске и регионах Афиша
16:38 Планы развития предпринимательства Оршанского и Браславского районов разработают к ноябрю Регионы
16:35 Выставка товаров "Сделано в Гуанчжоу" может пройти в Минске в 2020 году Экономика
Все новости
Все новости
Культура
05 сентября 2019, 19:09

Книжные новинки и авторские проекты презентовали в Москве белорусские издательства

Фото RG.ru
Фото RG.ru

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Книжные новинки и авторские проекты презентовала сегодня белорусская делегация на XXXII Московской международной книжной выставке-ярмарке, в которой Беларусь в нынешнем году участвует в статусе почетного гостя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

РЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмаркиРЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки
Ежегодно в начале сентября Беларусь демонстрирует свои издательские новинки на Московской международной книжной выставке-ярмарке.

В частности, состоялась презентация книг серии "Асобы": "Уладзімір Ліпскі: жыццё і творчасць" и "Пётр Клiмук: жыцце і подзвiг касманаўта", в которой принял участие летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Петр Климук. В рамках акции "Беларусь помнит" были представлены новые книги "Беларусь партизанская", "Хатынь. Трагедия белорусского народа", "Тростенец. Трагедия народов Европы", "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке", "Масюковщина. Трагедия советских военнопленных".

Свои авторские проекты презентовали Иван Крук ("Золотые правила народной культуры"), Владимир Лиходедов ("В поисках утраченного"), Александр Кожедуб ("Мерцание золота"), Вячеслав Бондаренко ("Вяземский", "Герои Первой мировой войны", "Отец Иоанн (Крестьянкин), "И путь, и истина, и жизнь", "Красные/Белые"). Минский Храм-памятник в честь Всех Святых представил книгу "Жить и Помнить", посвященную памятникам и захоронениям советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Европы.

Работа белорусской экспозиции на Московской международной книжной выставке-ярмарке продлится до 8 сентября. За это время на различных площадках пройдут семинары, круглые столы, автограф-сессии и другие мероприятия. Кроме того, белорусская делегация примет участие в церемонии награждения лауреатов Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги".

Белорусская экспозиция занимает на ярмарке площадь свыше 200 кв.м. На ней представлено более тысячи наименований книг, в том числе художественная литература, энциклопедические, детские, научно-популярные и учебные книги, красочные фотоальбомы.-0-

Теги
Беларусь выставка книги литература Москва ярмарка
Новости рубрики Культура
Витебская областная филармония. Фото из архива Российский национальный молодежный симфонический оркестр впервые выступит в Беларуси
Академия искусств. Фото из архива Мастер-классы для студентов театральных вузов Беларуси, России и Украины проведут в Минске
РЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки
Фото из архива Оркестр Михаила Финберга готовит программу памяти Юлии Началовой
Фото culture.ru Фильм-номинант на премию "Оскар" от Беларуси объявят до 26 сентября
Театр кукол открыли после реконструкции в Бресте
Главное
Александр Лукашенко и Цзинь Лицюнь во время встречи Лукашенко о сотрудничестве с АБИИ: мы полны решимости выстроить образцовые отношения
Лукашенко принял с докладом главу МВД и поблагодарил за раскрытие ограбления ювелирного магазина
Крутой: программу действий по интеграции президенты Беларуси и России подпишут в декабре
"Беларуськалий" к 2025 году увеличит производственные мощности по выпуску удобрений до 15,5 млн т
Топ-новости
Лукашенко утвердил финансирование 6 проектов фондом Президента по поддержке культуры и искусства
МВД Беларуси усиливает работу с обращениями граждан и реагирование на публикации в СМИ
Минтруда на своем сайте прокомментировало уже 32 новации в Трудовом кодексе
Беспилотники, суперкомпьютеры и электротранспорт - Румас ознакомился с новыми разработками НАН
Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные
В Пружанах без вести пропали мать с тремя несовершеннолетними детьми
Александр Рогачук: многие проекты тысячелетия родились из инициатив брестчан
Белорусы победили россиян на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу
РЕПОРТАЖ: Ветеран Людмила Певнева: люблю смотреть, как люди смеются
Трехметрового героя компьютерной игры Dota 2 создал мастер из Браславского района
От виртуальной зачетки до электронного университета. Как в БГУ реализуют стратегию цифровой трансформации
В Беларуси в межсезонье будет достаточно репчатого лука и лука-севка - Минсельхозпрод
Шульган о роуминге в странах "Восточного партнерства": готовы дать комфортные тарифы
Турчин и Мицкевич проведут совместный выездной прием граждан в Лиде
Карпенко: Беларусь де-факто уже применяет всеобщее среднее образование
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.