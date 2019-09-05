Книжные новинки и авторские проекты презентовали в Москве белорусские издательства

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Книжные новинки и авторские проекты презентовала сегодня белорусская делегация на XXXII Московской международной книжной выставке-ярмарке, в которой Беларусь в нынешнем году участвует в статусе почетного гостя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

В частности, состоялась презентация книг серии "Асобы": "Уладзімір Ліпскі: жыццё і творчасць" и "Пётр Клiмук: жыцце і подзвiг касманаўта", в которой принял участие летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Петр Климук. В рамках акции "Беларусь помнит" были представлены новые книги "Беларусь партизанская", "Хатынь. Трагедия белорусского народа", "Тростенец. Трагедия народов Европы", "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке", "Масюковщина. Трагедия советских военнопленных".

Свои авторские проекты презентовали Иван Крук ("Золотые правила народной культуры"), Владимир Лиходедов ("В поисках утраченного"), Александр Кожедуб ("Мерцание золота"), Вячеслав Бондаренко ("Вяземский", "Герои Первой мировой войны", "Отец Иоанн (Крестьянкин), "И путь, и истина, и жизнь", "Красные/Белые"). Минский Храм-памятник в честь Всех Святых представил книгу "Жить и Помнить", посвященную памятникам и захоронениям советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Европы.

Работа белорусской экспозиции на Московской международной книжной выставке-ярмарке продлится до 8 сентября. За это время на различных площадках пройдут семинары, круглые столы, автограф-сессии и другие мероприятия. Кроме того, белорусская делегация примет участие в церемонии награждения лауреатов Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги".

Белорусская экспозиция занимает на ярмарке площадь свыше 200 кв.м. На ней представлено более тысячи наименований книг, в том числе художественная литература, энциклопедические, детские, научно-популярные и учебные книги, красочные фотоальбомы.-0-