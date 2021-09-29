29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжные новинки сентября представила "Мастацкая літаратура", сообщили БЕЛТА в издательстве.

В книгу "Адзін народ, адзіная Радзіма" вошла поэзия, проза и публицистика, собранная писателем Виктором Шнипом. "Издание открывает эссе белорусского писателя Янки Сипакова "Зялёны лісток на планеце Зямля" и каждое произведение в этой книге продолжает и развивает мысль писателя", - рассказали в издательстве.

Серия "Беларусь літаратурная" пополнилась сборником Виктора Шнипа "Мелодыі роднай зямлі. Капыльшчына літаратурная". В него вошли литературные произведения авторов, жизнь и деятельность которых связана с Копыльским районом. В книге можно найти произведения Тишки Гартного, Кузьмы Чорного, Адама Бабареко, Алеся Адамовича, Анатоля Астрейко, Адама Русака. "Как пишет в своем предисловии доктор филологических наук, профессор Алесь Бельский, Копыльщина всегда славилась не только своими холмами, щедрыми полями и садами, но и талантливыми людьми - поэтами и писателями. Она дала национальной письменности больше 30 литераторов", - отметили в "Мастацкой літаратуре".

Книгосбор Scripta manent вышел в серии "Напісанае застаецца". Издание включает произведения белорусского прозаика Михаила Стрельцова, среди которых повесть "Адзін лапаць, адзін чунь" и "Загадка Багдановіча". "Он был и оставался решительным поклонником малого жанра: рассказа, эссе, стихотворения, небольшой повести. "Адзін лапаць, адзін чунь" по стрельцовским меркам являлась уже целой эпопеей. Михаил Стрельцов был сдержанным и нежным человеком, но в литературе оставался бескомпромиссным и строгим", - вспоминал писатель Анатолий Кудравец. Книга имеет возрастное ограничение 16+.

Для юных читателей издательство подготовило книгу белорусской писательницы Оксаны Спринчан "Бульбінка". В нее вошли 30 произведений про картошку, в которых рассказывается о ее происхождении, а также о том, как она растет, размножается и чем полезна. Иллюстрации подготовил художник Михаил Дайлидов.-0-