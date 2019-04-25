Книжные встречи в Мирском замке соберут ведущих издателей

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Книжные встречи в Мирском замке" 15 июня соберет более 20 ведущих издательств страны, которые познакомят читателей с новинками книгоиздания, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

"На главной сценической площадке Мира состоятся театрализованное открытие праздника, презентации книг Владислава Мисевича "Песняры" и Виктора Хурсика "Vale. Кніга пра род і лёс Магдаліны Радзівіл", автограф-сессии писателей Беларуси и России: Людмилы Рублевской, Виктора Шнипа, Валерия Казакова, Николая Ефимовича, Анатолия Бутевича и других", - рассказали в ведомстве.

Гродненская областная научная библиотека имени Е.Карского представит выставку самодельных книг и кукол - героев литературных произведений. Художники издательств расскажут посетителям о современных направлениях в книжном дизайне, а в выставочных залах музея можно будет ознакомиться с экспозицией книжного знака и другими проектами.

Кроме того, все желающие смогут задать свои вопросы во время круглого стола "Гістарычная кніга ў сучасным грамадстве", в котором примут участие литераторы, ученые, общественные деятели.

Мирский замок - уникальный памятник белорусского зодчества, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Замком владели известные исторические личности Беларуси. Сегодня это центр культурной жизни со своими брендовыми мероприятиями. "Надеемся, что и этот новый праздник "Книжные встречи в Мирском замке" станет особенным и традиционным", - отметили в министерстве.

Организаторами книжного праздника выступают Министерство информации, Министерство культуры, Гродненский облисполком, Кореличский райисполком, Гродненский филиал РУП "Белсоюзпечать", музей "Замковый комплекс "Мир", ОАО "Белкнига".-0-