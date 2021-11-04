Книжные выставки-ярмарки на базе ТЦ "Столица" будут проводиться постоянно

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА. Практика проведения книжных выставок-ярмарок на базе торгового центра "Столица" будет продолжена. Об этом журналистам сообщил сегодня председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок в государствах СНГ, генеральный директор ПК ООО "Макбел" Дмитрий Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

С 20 по 24 октября проходила выставка-ярмарка "Книжная осень в столице", где представлялась продукция лидеров белорусского и российского книгоиздания. Организаторами выступили Союз писателей Беларуси, Мингорисполком, ПК ООО "Макбел" и ТЦ "Столица".

"Очень плодотворной, разнообразной и интересной была работа Союза писателей Беларуси на книжной выставке-ярмарке "Книжная осень в Столице". Было проведено очень много презентаций авторов и их книг, мероприятия добавлялись во время проведения ярмарки, - сказал Дмитрий Макаров. - В процессе проведения "Книжной осени в Столице" выяснилось, что очень много авторов хотели бы издавать свои книги, но это или дорого, или они не знают, как подойти к решению этого вопроса. Поэтому было решено совместно СПБ, ПКООО "Макбел" и типографией "Т8"(Москва) организовать проект по изданию книг".

По его словам, новая площадка для проведения книжной ярмарки оказалась удачной по логистике как для посетителей, так и для экспонентов. "В связи с этим у данного центра имеется большой потенциал в проведении подобного ряда мероприятий, - отметил гендиректор. - По окончании "Книжной осени в столице" было принято решение о проведении на данной площадке большего числа книжных ярмарок в год".

Так, 22-26 декабря состоится "Книжное рождество в Столице". В 2022 году 12-17 апреля пройдет "Книжная весна в Столице"; с 1 по 5 июня - "Планета детства в Столице"; "Книжная осень в Столице" запланирована на 19-23 октября; "Книжное рождество в Столице" с 21 по 25 декабря.

Дмитрий Макаров также добавил, что Минская международная книжная выставка-ярмарка традиционно состоится в феврале 2022 года.-0-