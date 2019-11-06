Книжный зубр поселился в Национальной библиотеке

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественное оформление Национальной библиотеки Беларуси стало более интересным: в фойе здания появился книжный зубр, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Скульптура "Зубр" является одновременно символом Беларуси и собирательным образом сильной печатной традиции наших предков. Материалом для нее стали детали старых печатных станков и типографского шрифта, что делает ее памятником книгопечатанию и литературе в прямом и переносном смыслах. Среди букв алфавита, украшающих скульптуру, встречаются наши особенные "ў" и "і". Этот факт окончательно снимает вопрос о национальной принадлежности книжного зубра", - рассказали в библиотеке.

Скульптура в стиле хай-тек создана дизайнером Геннадием Котлинским в авторском проекте Владимира Лиходедова. Альтернативно она называется "Алеф" по названию первой буквы древних алфавитов, которая происходит от египетского иероглифа в виде головы быка.-0-

Фото Национальной библиотеки Беларуси