Кодексу о культуре предстоит комплексная корректировка - Марзалюк

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кодекс о культуре будет комплексно скорректирован с учетом мониторинга практики его применения. Об этом сегодня сообщил в парламенте депутат Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Марзалюк выдвинут на должность председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. Парламентариев ожидает ответственная работа по изменению некоторых положений Кодекса о культуре.

"Министерство культуры на протяжении трех лет проводило мониторинг практики применения кодекса. По итогам было принято решение о комплексной корректировке", - проинформировал Игорь Марзалюк. Он отметил, что парламентарии также принимали участие в мониторинге. "Свои предложения по корректировке норм в части охраны историко-культурного, археологического наследия мы направили в Национальный центр законодательства и правовых исследований и Минкульт", - сказал он.

Разработка поправок в Кодекс о культуре предусмотрена проектом плана подготовки законопроектов на 2020 год.

Депутатам профильной комиссии предстоит продолжить работу над проектом обновленного Кодекса об образовании. Он должен выйти из стен парламента выверенным документом, подчеркнул Игорь Марзалюк.

Кодекс Беларуси о культуре был подписан главой государства 25 июля 2016 года и вступил в силу 3 февраля 2017 года. Он был разработан впервые и не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Кодекс объединил около 60 нормативных правовых актов различной юридической силы, из них 7 законов, 4 указа Президента Беларуси, около 20 постановлений правительства и около 30 нормативных правовых актов Минкультуры.-0-