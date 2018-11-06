Когда люди вместе, можно найти выход из любой ситуации - первый победитель "Лiстапада-2018"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем конкурса национальных киношкол "Лiстапада-2018" стал фильм "Та же боль". Как отметил на церемонии награждения в Музее белорусского кино режиссер Петер Санд Магнуссен, в своем фильме он хотел донести мысль, что, когда люди вместе, можно найти выход из любой ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Моя картина рассказывает о ситуации, которую я сам пережил, поэтому мне была важна реакция зрителей и понимание, что я не один в этой теме. В центре сюжета - история двух приятелей, которых в детстве бросили отцы, поэтому у них одна боль. Очень много сложностей в мире и обществе, но если мы вместе, то можно найти выход из любой ситуации. Я родом из Дании, но учусь в Польше в национальной школе кино, телевидения и театра в Лодзи - это старая, но хорошая школа. Я удивлен, что победил, потому что были представлены сильные фильмы, в том числе из моей школы", - рассказал Петер Санд Магнуссен.

В этом году конкурс национальных киношкол оценивали белорусский киновед Мария Костюкович, продюсер, режиссер-документалист из Латвии Илона Бичевска и глава отдела фестивалей и продаж Немецкой академии кино и телевидения в Берлине Йозефина Зеттмахер (председатель жюри). Конкурсные картины просматривали на протяжении трех дней, с 3 по 5 ноября. "Работы мы обсуждали каждый день после показов. Нас впечатляли и герои, и сами съемки, и даже отсутствие героя, но при этом было важно, чтобы ощущался автор фильма. В Германии говорят, что нельзя еще раз изобрести колесо, но мы ищем возможности. Петер Санд Магнуссен так показал свою историю, что я приняла и разделила его эмоции. И важно даже не то, что он разобрался в своих отношениях с отцом, а то, что автор и герой фильма стали друзьями", - отметила Йозефина Зеттмахер.

В этом году интерес к конкурсу был очень высоким, организаторы получили большое число заявок на участие. В программу молодого документального кино вошли 25 студенческих работ из 12 европейских киношкол. Сеансы включали в себя презентации школ, просмотр фильмов и обсуждение их с авторами. Зрители познакомились со студенческими работами старейших европейских киношкол: факультета кино и телевидения Академии музыкальных искусств в Праге (FAMU), школы кино, телевидения и театра в Лодзи, мобильной киношколы Docnomads. Кроме того, Минск посетили студенты киношкол из Москвы, Мадрида, Кельна, Еревана, Брюсселя, Бишкека и Киева.

"Лiстапад" приятно удивил членов жюри своим масштабом и организацией. "Кинофестиваль очень хороший и достойный. Мы увидели много интересных работ за три дня. Для меня было важно, повлияет ли фильм на мои эмоции персонально, а еще, конечно, он должен быть хорошо снят. Режиссер должен задавать вопросы и не давать ответы на них сразу. Очень хотелось увидеть на экране молодое поколение, которое показывает героя своего времени в окружающей среде. Одним из таких фильмов стала работа-победительница "Та же боль", она разбудила меня и заставила плакать и смеяться вместе с героями. Этот фильм живой и очень честный", - рассказала Илона Бичевска.

По традиции конкурс национальных киношкол открыла белорусская лента - работа студентки мастерской Сергея Шульги Белорусской государственной академии искусств Елены Буяковой "Один день из жизни Алеся и Алеси", а последним фильмом конкурса стала лента российского режиссера Ксении Шкребы "Залом". Цель конкурса национальных киношкол - помочь студентам и начинающим кинематографистам сориентироваться в международном пространстве документального кино.

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходит в Минске по 9 ноября. Основными площадками форума в этом году стали кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино.

Учредителями кинофестиваля выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-