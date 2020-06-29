Коласовский театр 30 июня покажет комедию-фарс "Каханне і падаткі"

29 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа 30 июня после вынужденной паузы состоится премьера комедии-фарса "Каханне і падаткі" по пьесе драматургов Уильяма Ван Зандта и Джейн Милмор "Секс, любовь и налоги", сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Над спектаклем работает режиссер-постановщик Геннадий Мушперт. Он перевел пьесу и подготовил музыкальное оформление. Художник-постановщик - Светлана Макаренко.

В театре отметили: постановка расскажет о поиске искренней сильной любви, важности надежной дружбы и умения создать хорошие отношения с родителями. Но главного героя Джона Тречмена кроме этого волнует другой вопрос: как заплатить меньше налогов и сэкономить несколько долларов? "Он уверен, что именно деньги помогут ему прочнее устроиться в нашем непростом мире. И чтобы найти выход из сложной ситуации, юноша способен на невероятные хитрости, обманы и даже на жертву. Остается только один вопрос: вытерпят ли близкие люди весь этот маскарад? Ответ в нашем новом спектакле - комедии положений с элементами фарса", - добавили в театре.

В спектакле заняты как молодые, так и опытные артисты. Это Полина Крашевская, Владислав Журавлев, Александр Козлов, Дмитрий Коваленко, Юрий Цвирко, Раиса Грибович, Геннадий Гайдук, Алена Чистобаева, Петр Ламан.

"Несмотря на непростые обстоятельства, на пандемию коронавируса, Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа продолжает работать над новыми спектаклями, ведь искусство вечное. Коласовцы верят: придут лучшие дни и зритель вернется в наши залы. А пока идут репетиции, создаются декорации и костюмы, печатаются аннотации, афиши и программки", - отметили коласовцы.-0-