Коласовский театр готовит три премьеры

10 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа до конца года представит зрителям три премьеры, сообщил журналистам художественный руководитель театра Михаил Краснобаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Поклонники Мельпомены в новом сезоне смогут оценить спектакль "Мая жонка - манюка" по одноименной пьесе Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена. Авторы предлагают вместе с его героями поразмышлять над тем, что мешает сохранять любовь и гармонию в семье. Комедия в остроумной форме высмеивает женские и мужские страхи, из-за которых люди часто создают себе проблемы из ничего. Над постановкой работает Михаил Краснобаев. "Также готовит премьеру Ирина Тишкевич по классическому произведению Яна Барщевского "Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях". В новогодние праздники детям покажут известную сказку "Кот у ботах", - рассказал художественный руководитель театра.

Кроме репертуарных спектаклей в сентябре на коласовской сцене можно будет увидеть и гастрольные постановки. Так, Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.М. Дунина-Марцинкевича (Бобруйск) 18 сентября сыграет комедию "Примадонны" Кена Людвига, а 19 сентября - романтический триллер "Сделка на миллион" Эрика Элиса и Роджера Рииса.

Коласовский театр в октябре поедет на фестиваль в Николаев (Украина), а в ноябре выступит на Республиканском фестивале национальной драматургии имени В.М. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске.

Актуальной задачей на этот сезон для коласовцев остается поиск молодых актеров. В этом им помогает Витебский государственный колледж культуры и искусств, поэтому сотрудничество с учебным заведением по привлечению на сцену новых талантов будет продолжаться.

Новый, 94-й сезон, коласовцы сегодня традиционно откроют комедией "Несцерка" с бенефисом ведущего мастера сцены театра Петра Ламана. В свое время через этот спектакль прошли все артисты театра. В нынешнем году коласовской постановке исполнилось 78 лет.-0-