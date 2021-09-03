Коласовский театр откроет 96-й сезон "Несцеркай" в обновленном составе

3 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа 12 сентября откроет 96-й театральный сезон. По давней традиции - любимым спектаклем многих поколений зрителей - комедией Виталия Вольского "Несцерка", сообщили БЕЛТА в театре.

В новом сезоне зрители увидят обновленный состав исполнителей. В роли Матея, отца Насти, на сцену впервые выйдет ведущий мастер сцены Геннадий Гайдук. Над образом школяра Самохвальского работает молодой артист Александр Козлов. В образе пана Барановского выступит ведущий мастер сцены Юрий Цвирко, который ранее исполнял роль Второго шляхтича. Соответственно в этого персонажа перевоплотится артист Владислав Журавлев.

В роли Пана на диспуте на сцену после длительного перерыва в этом спектакле выйдет народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии БССР Тадеуш Кокштыс. Нестерку зрители опять увидят в исполнении ведущего мастера сцены Петра Ламана. Мальвиной будет ведущий мастер сцены Раиса Грибович, Настей - Ульяна Атясова, Юрасем - актер Артем Блохин.

Премьера известной постановки состоялась 18 мая 1941 года в годы эвакуации театра в российском Петрозаводске. Поставил комедию заслуженный деятель искусств БССР, лауреат Государственной премии СССР, которую он получил именно за "Нестерку", Наум Лойтер. С того времени популярное сценическое произведение занимает почетное место в афише. В 2006 году состоялось возобновление спектакля. Режиссером выступил заслуженный деятель искусств Беларуси Виталий Барковский, художники Петр Анащенко и Нина Бобрович. Над музыкальным оформлением работал Александр Криштафович, хореограф Николай Подоляк. В этом году спектаклю исполнилось 80 лет.-0-