Коласовский театр откроет новый сезон премьерой и бенефисом двух актеров

30 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на большой сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа состоится премьера спектакля "Брак по-итальянски" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо Де Филиппо "Филумена Мартурано". Первый день 95-го театрального сезона также объединит в себе бенефис заслуженных артистов Беларуси Галины Букатиной и Георгия Лойко, сообщили БЕЛТА в театре.

Трагикомедия "Брак по-итальянски" рассказывает о богатом неаполитанском предпринимателе доне Доменико Сориано. Он уже четверть века живет под одной крышей с Филуменой Мартурано, но так и не вступает с ней в брак. Казалось бы, в этом уже нет смысла, пока ловеласу Доменико не приходит в голову официально жениться на молоденькой Диане. "Эта идея становится вызовом для Филумены, готовой бороться за свой статус и права. Тем более у нее на руках сильный козырь: Доменико - отец одного из трех сыновей Филумены. Вот только какого именно?" - держат интригу в театре.

Режиссер, заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов ставит на сцене театра историю о том, как часто близкие люди, долгое время живя бок о бок, ничего друг о друге не знают. Нужно ценить то, что имеешь, уверен режиссер. Художник-постановщик премьерного спектакля - Валентина Правдина. Перевел пьесу на белорусский язык поэт Алесь Рязанов.

Главные роли в постановке Коласовского театра исполнят Георгий Лойко и Галина Букатина. Премьерный спектакль будет для их бенефисом - в этом году ведущие артисты отметили свои юбилеи. Также в спектакле заняты заслуженная артистка Беларуси Тамара Скворцова, артисты Юрий Цвирко, Артем Блохин, Владислав Журавлев, Тимур Жусупов, Дарья Французова, Евгений Береснев, Виктория Шамардина, Вадим Асветинский, Полина Крашевская и Алена Чистобаева.

Эдуардо Де Филиппо написал комедию "Филумена Мартурано" в 1946 году. Постановка имела такой успех, что актеры были приглашены Папой Римским Пием XII на частную аудиенцию. Пьеса и сейчас ставится во всем мире и несколько раз была экранизирована.-0-

Фото Александра Хитрова