Коласовский театр покажет онлайн "Несцерку" и "Дзікае паляванне караля Стаха"

18 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа продолжает показ спектаклей в своей группе "Вконтакте", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Театральная программа на этой неделе обещает быть насыщенной. Сегодня покажут постановку "Несцерка" Виталя Вольского. Это визитная карточка театра, спектаклю исполняется 79 лет на коласовской сцене. В записи главную роль исполняет народный артист Беларуси и СССР Федор Шмаков.

На следующий день зрителей ждет "Жаніцьба" Николая Гоголя (запись 1996 года), 20 мая пройдет трансляция постановки "Дзікае паляванне караля Стаха" Владимира Короткевича (2015), 21 мая - "Дом Бернарды Альбы" Федерико Гарсии Лорки (2013), 22 мая - "Муж і жонка" Александра Фредро (2006). 23 мая покажут "Ліфт" Юлии Чернявской (2013), 24 мая -"Дыліжанс" Владимира Кондрусевича (2014 год). Доступ к просмотру открыт с 8.00 до 23.00.

Спектакли Коласовского театра в соцсети любители сценического искусства могут наблюдать с начала мая. Публике уже представлено 17 постановок по произведениям белорусских и зарубежных авторов.-0-