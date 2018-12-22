Коласовский театр покажет премьеру спектакля "Пеппи"

22 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске сегодня покажут премьеру спектакля "Пеппи" по произведению Астрид Линдгрен, сообщили БЕЛТА в театре.

Традиционно Коласовский театр перед Новым годом делает новый спектакль. В этом году дети и родители смогут познакомиться с историей Пеппи Длинныйчулок в театральном прочтении.

"Непоседливая девочка приезжает в родной город на виллу "Курица". Рыжая, как солнце, выдумщица не согласна покоряться общественным традициям и шаблонам, делать так, как ей говорят. И потому Пеппи изменяет мир вокруг себя, раскрашивает его яркими цветами, своими выдумками напоминает, что каждый из нас не так давно был ребенком. От ее энергетики танцуют и поют дети, а взрослые готовы забыть о ежедневных проблемах", - пояснили в театре.

Над спектаклем работали режиссер-постановщик Ирина Тишкевич, художник-постановщик Роман Бояринцев, композитор - Владислав Серпинский, балетмейстер - Диана Юрченко. Главную роль Пеппи исполнит молодая витебская артистка Анна Дубченко. В качестве драматургической основы для спектакля взято либретто Юлия Кима по творчеству шведской писательницы Астрид Линдгрен. Перевел либретто и написал тексты песен Петр Ламан.

Историю о маленькой и дерзкой девчонке расскажут витебские артисты. В спектакле заняты Артем Геряк, Юлия Крашевская, заслуженная артистка Беларуси Галина Букатина, Тимур Жусупов, Владислав Журавлев, Петр Ламан, Георгий Лойко, Артем Блохин, заслуженная артистка Беларуси Татьяна Лихачева, заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич и Герман Дымарецкий.

После спектакля пройдет новогоднее представление около елки.-0-