Коласовский театр покажет рок-н-ролльную премьеру по пьесе израильского драматурга

20 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На камерной сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа 20 марта пройдет премьера спектакля "Осенний rock'n'roll" по пьесе русскоязычного драматурга из Израиля Михаила Хейфеца, сообщили БЕЛТА в театре.

Постановку создал Александр Дольников (Россия), он же автор музыкального оформления. Художник-постановщик - Наталья Ловицкая-Ермолова. Пластика и хореография - Диана Юрченко.

"Эта комедийная история, которую режиссер Александр Дольников видит как притчу о мужчине и женщине - прямое послание зрителю: ничего не бывает поздно! Даже если вы вышли из возраста Ромео и Джульетты, найти родственную душу все равно возможно. И танцевать, не попадая в ритм, также можно, - было бы желание", - отметили в театре.

Действие может происходить где угодно, в любой стране, а время действия - наши дни. В спектакле будет много музыки, классический рок-н-ролл танцуют как молодые исполнители, так и артисты зрелого возраста.

В спектакле заняты заслуженный артист Беларуси Вячеслав Грушов, Наталья Аладко, Алексей Стома и Дарья Французова.-0-