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20 ноября 2020, 09:17

Коласовский театр покажет сказку для детей о волшебной силе добра

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На камерной сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа 22 ноября покажут романтическую сказку "Все мыши любят сыр" по пьесе венгерского драматурга Дьюлы Урбана, сообщили БЕЛТА в театре.

Перевел произведение на белорусский язык Петр Ламан. Режиссер-постановщик - заслуженный артист Беларуси Вячеслав Грушов. Сценография и костюмы Светланы Макаренко. Музыка и музыкальное оформление Александра Криштафовича.

Сказка расскажет о волшебной силе добра. "Ее главные герои - два веселых мышонка Фружи и Шома. Они могли бы дружить и горя не знать, но перед ними возникает серьезная преграда: Фружи белого цвета, а Шома - серого. Эта разница видна всем, а в особенности родителям героев, которые постоянно спорят друг с другом и со своими детьми. К счастью, на помощь мышатам приходит Изольда - Великая Волшебница-Кошка. В финале истории все встает на свои места и герои находят счастье. Ведь на самом деле цвет не важен, а важно, что все мыши без исключения любят сыр", - отметили в театре.

В спектакле играют витебские актеры. Это Валентина Богданова, Анжелика Барковская, Вадим Асветинский, Герман Дымарецкий, Александр Козлов, Владислав Журавлев, Наталья Аладко, Нина Обухова, Полина Крашевская, Татьяна Рогат, Светлана Жуковская и Ольга Кулешова.-0-

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