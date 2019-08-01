Коласовский театр завершил сезон премьерой по рассказам Василия Шукшина

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день августа на большой сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа состоялась премьера спектакля "Еще раз о любви" по рассказам Василия Шукшина.

Спектакль включает в себя пять историй - "Раскас", "Степкина любовь", "Беспалый", "Сапожки" и "Осенью". Постановку - заслуженного деятеля искусств России Юрия Пахомова. Он же автор инсценировки и музыкального оформления спектакля. Художник-постановщик Андрей Жигур. Перевод рассказов на белорусский язык сделал Алесь Замковский.

Премьерой "Еще раз о любви" закончился 93-й театральный сезон в театре.-0-

Фото Александра Хитрова