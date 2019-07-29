Коласовский театр завершит сезон премьерой по рассказам Василия Шукшина

29 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В первый день августа на большой сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа состоится премьера спектакля "Еще раз о любви" по рассказам Василия Шукшина, сообщили БЕЛТА в театре.

Спектакль "Еще раз о любви" включает в себя пять историй по рассказам Шукшина - "Раскас", "Степкина любовь", "Беспалый", "Сапожки" и "Осенью". Постановку осуществляет заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов. Он же автор инсценировки и музыкального оформления спектакля. Художник-постановщик Андрей Жигур. Перевод рассказов на белорусский язык сделал Алесь Замковский.

"Герои новой постановки - обычные люди, которые ощущают и открыто высказывают нежность, неукротимую страсть, сострадание, измену, душевные страдания. Все в спектакле объединено одной темой - любовь, - отметили в театре. - Режиссер Юрий Пахомов создает на сцене близкий, доверительный разговор артистов со зрителем. Показывает трогательные жизненные картины, наполненные уникальным юмором, простотой и самобытностью".

Погрузят в атмосферу рассказов Шукшина витебские артисты. В спектакле заняты Наталья Аладко, Георгий Лойко, Владислав Журавлев, Артем Геряк, Полина Крашевская, Алексей Стома, Артем Блохин, Светлана Суходолова, Раиса Грибович, Евгений Береснев, Виктория Шамардина, Петр Ламан, заслуженная артистка Беларуси Галина Букатина, Вадим Асветинский, Геннадий Гайдук, заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич, Светлана Жуковская, заслуженная артистка Беларуси Татьяна Лихачева, Алена Чистобаева.

"Артисты-коласовцы исполняют в спектакле по нескольку ролей и меняют их не один раз: рассказчики преобразовываются в героев, главные персонажи - в эпизодических. В понятных каждому образах Шукшина можно легко узнать себя, своих соседей, друзей, коллег, с кем ежедневно встречаешься в магазине, транспорте, на работе. И хотя атмосфера спектакля сохраняет признаки 1960-70-х, но тема постановки - вне времени. Интонации и признания чистой любви, безусловно, будут интересны и молодежи, и старшему поколению", - добавили в театре.

Премьерой "Еще раз о любви" закончится 93-й театральный сезон.-0-