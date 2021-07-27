Коласовский театр завершит сезон темной комедией со светом в конце тоннеля

27 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пьесой молодого белорусского драматурга Александра Савухи "Метро" 29 июля завершится сезон в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, сообщили БЕЛТА в театре.

Жанр спектакля - темная комедия со светом в конце тоннеля. "Успешный бизнесмен Дима вынужден ехать на важную встречу на метро. Странствуя в подземном мире, он понимает, что здесь размещен целый город, мегаполис с девятью кольцевыми. Герой хочет выбраться наверх, избавиться от плена, и ради этого готов на все. Но как выйти к свету, если заблудился под землей?" - рассказали о постановке.

Спектакль в свое время стал режиссерским дебютом художника-сценографа Андрея Жигура. Коласовец работает в театре с 2006 года, создал сценическое оформление более 30 спектаклей. Представлял Беларусь на международных молодежных театральных форумах стран СНГ, Балтии и Грузии. С сентября 2020 года работает режиссером-постановщиком Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

Театр осуществил постановку спектакля "Метро" по итогам Республиканского конкурса режиссерских экспликаций, одним из победителей которого является режиссер и художник-постановщик Андрей Жигур. Музыкальное оформление пьесы Александра Криштафовича.

Открытие очередного, 96-го, театрального сезона Коласовского театра состоится 12 сентября. Традиционно публике представят классическую комедию Виталия Вольского "Несцерка".-0-