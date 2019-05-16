Количество подписчиков певицы ZENA в Instagram за время "Евровидения" выросло на 25 тыс.

16 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. За время участия в международном конкурсе песни "Евровидение-2019" количество подписчиков в Instagram певицы ZENA, которая представляет Беларусь на конкурсе, выросло на 25 тыс. Такой информацией с корреспондентом БЕЛТА поделились в команде певицы.

"ZENA сейчас активно готовится к финалу. Она блестяще выступила в первом полуфинале, сейчас стоит задача повторить успех в финальном шоу. Мы настроены на победу. Вся команда поддерживает нашу исполнительницу, и мы уверены, что у нас все получится. Что особо приятно, певицу ZENA также активно поддерживают подписчики в Instagram", - рассказали в команде певицы.

Финал "Евровидения-2019" запланирован на 18 мая. Белорусская участница исполнит песню "Like it" во второй части финального шоу. Вместе с ней на главную сцену в Expo Tel Aviv выйдут исполнители из Греции, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении. Это финалисты первого полуфинала. Вторую десятку счастливчиков мы узнаем сегодня вечером по итогам второго полуфинала. Кроме того, в финале выступят представители стран "Большой пятерки": Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, и страны-хозяйки Израиля.

Прямую трансляцию второго полуфинала и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - "Не бойся мечтать".-0-