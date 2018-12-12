Количество зрителей Большого театра по итогам года достигнет 260 тыс. - Гридюшко

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 260 тыс. зрителей посетят по итогам года Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА генеральный директор театра Владимир Гридюшко.

"Если ранее мы называли цифры 211-230 тыс. зрителей за год, то в этом году их будет порядка 260 тыс. И это только на основной сцене. Мы и по количеству спектаклей на основной сцене выросли значительно. Их около 260. А вообще у нас уже более 450 спектаклей, как в Беларуси, так и в других странах во время гастролей. Тут есть несколько серьезных гастрольных туров. Это Мексика, где балет показал около сорока спектаклей. Такое же количество в крупнейших городах Германии и Австрии, - сказал Владимир Гридюшко. - Наш оркестр с хором выступал в Эльбской филармонии в Германии - это одно из самых намоленных мест искусства в мире".

Средняя заполняемость зрительного зала по ноябрю-декабрю в театре составила 85-86%. Годовая средняя заполняемость на основной сцене будет около 81%. В мире в целом хорошим показателем является заполняемость в 65%. "Безусловно, не все так просто и легко, как кажется на первый взгляд. Есть спектакли, которые с большим желанием посещаются, а есть знаковые, которые представляют большой интерес для меломанов, любителей оперного искусства, которые далеко не всей публике нравятся. Это тоже вполне естественно, ведь мы должны заниматься еще воспитательной функцией и готовить к просмотру сложные и в то же время знаковые спектакли. Поэтому накануне показа национальных спектаклей проводим различные акции вместе с заинтересованными. К примеру, приглашаем фольк-группы, устраиваем чтение произведений Короткевича известными людьми Беларуси. Таких форм множество, и большая реклама проводится, потому что не каждый может наш сайт посмотреть или афишу", - подчеркнул гендиректор.-0-

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