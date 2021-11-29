Коллектив ансамбля "Талака" награжден Почетной грамотой Администрации Президента

Во время выступления ансамбля

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 29 ноября в Витебске чествовали ансамбль танца, музыки и песни "Талака" областной филармонии. Этот коллектив за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в реализацию государственной культурной политики удостоен Почетной грамоты Администрации Президента. Награду коллективу вручил помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.-0-

Фото Александра Хитрова

Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

Анатолий Линевич вручает награду художественному руководителю Николаю Подоляку