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Культура
29 ноября 2021, 16:25

Коллектив ансамбля "Талака" награжден Почетной грамотой Администрации Президента

Во время выступления ансамбля
Во время выступления ансамбля

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 29 ноября в Витебске чествовали ансамбль танца, музыки и песни "Талака" областной филармонии. Этот коллектив за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в реализацию государственной культурной политики удостоен Почетной грамоты Администрации Президента. Награду коллективу вручил помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.-0-

Фото Александра Хитрова

Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич
Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич
Анатолий Линевич вручает награду художественному руководителю Николаю Подоляку
Анатолий Линевич вручает награду художественному руководителю Николаю Подоляку
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